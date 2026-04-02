熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-02 11:43
更新：2026-Apr-02 11:43

內田有紀50歲被爆低調再婚 秘嫁《情書》柏原崇

分享：
2

50歲內田有紀被爆與柏原崇已低調結婚。

adblk4

50歲日本女星內田有紀近日被爆再婚，與49歲經理人、電影《情書》的息影男星柏原崇修成正果，邂逅逾30年終於登記結婚為夫妻。

據日媒《女性自身》報道，內田有紀與柏原崇結束近16年的愛情長跑，兩人已展開人生新階段，女方在離開合作多年的事務所後加入由柏原崇擔任代表的公司，兩人對註冊為夫妻一事亦相當低調，幾乎未主動告知過去的工作夥伴，直到近日才曝光。消息指，該公司登記資料顯示，原登記為「業務執行社員 內田有紀」的名稱，已於今年3月24日變更為「業務執行社員 柏原有紀」，被外界視為兩人已婚的重要證據。對於已婚傳聞，事務所則以柏原崇名義回應，表示此事屬於私生活，不便對外發表評論，但未有作出否認。

adblk5
666 25 00ng1

1995年拍廣告結緣

內田有紀是在16歲開始踏上演員之路，於1994年登上事業高峰，成為歌、影、視及廣告界多棲紅人，又主演偶像劇《17歲》、《穿越時空的少女》等，還因參演《同一屋簷下》而戀上福山雅治。2002年，內田有紀嫁給男星吉岡秀隆，可惜在3年後離婚，而她與柏原崇早於1995年拍攝廣告跟柏原崇結緣，兩人直到2001年合作拍劇再度重逢，及至2010年才發展成戀人，近年過住「老夫老妻」的甜蜜生活，感情相當穩定。

Bigwing22222 Y R 8 2RY 1046

ADVERTISEMENT

請你去迪士尼樂園玩！登記攞飛！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務