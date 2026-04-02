內田有紀50歲被爆低調再婚 秘嫁《情書》柏原崇

50歲日本女星內田有紀近日被爆再婚，與49歲經理人、電影《情書》的息影男星柏原崇修成正果，邂逅逾30年終於登記結婚為夫妻。

據日媒《女性自身》報道，內田有紀與柏原崇結束近16年的愛情長跑，兩人已展開人生新階段，女方在離開合作多年的事務所後加入由柏原崇擔任代表的公司，兩人對註冊為夫妻一事亦相當低調，幾乎未主動告知過去的工作夥伴，直到近日才曝光。消息指，該公司登記資料顯示，原登記為「業務執行社員 內田有紀」的名稱，已於今年3月24日變更為「業務執行社員 柏原有紀」，被外界視為兩人已婚的重要證據。對於已婚傳聞，事務所則以柏原崇名義回應，表示此事屬於私生活，不便對外發表評論，但未有作出否認。