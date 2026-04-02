施明病逝｜李泳漢下令禁弟婦踏足靈堂 怒斥：阿媽從未承認係新抱

李家鼎前妻施明上月因肺炎離世，享年74歲。施明育有兩名兒子，分別是李泳漢及李泳豪，長子李泳漢連日來為亡母後事奔波，日前現身沙田寶福紀念館打點喪禮事宜。面對外界關注他與弟弟李泳豪多年來的家事恩怨，李泳漢首度開腔，表明已向多年「斷聯」的弟弟發出邀請出席喪禮，盼他盡人子之孝送母親最後一程。不過，當提到弟婦Agnes時，他態度隨即轉硬，直斥對方從未尊重過母親，更斬釘截鐵下「禁令」，絕不歡迎對方踏足靈堂半步。

拒認新抱 李泳漢與太太Conny連日為喪禮細節奔波，雖然心情沉重，但他強調會將母親身後事辦得體面，讓她安息。談及與李泳豪的兄弟情，他坦言二人早已因當年婚禮風波及母親住院期間的種種事件而關係決裂，不相往來。但面對母親離世，他選擇以大局為重，已邀請弟弟前來送別。不過，當被問到弟婦Agnes會否到場時，李泳漢即語氣強硬直指對方沒有資格到場，並反問：「由拍拖開始佢冇尊重過我阿媽，連結婚都唔請佢，我阿媽唔承認佢係新抱，佢有咩身份？」他強調「死者為大」，基於對亡母的尊重，絕不允許Agnes現身靈堂。

受盡委屈 提及母親生前的點滴，李泳漢一度哽咽，揭露施明多年來默默承受的辛酸。當年李泳豪結婚未邀請母親的消息傳出後，外界輿論沸騰，但施明始終未有公開回應半句，甚至寧願自己被誤解，都不願說出真相。李泳漢心痛地表示，母親當時之所以選擇沉默，全因怕影響幼子的公眾形象，寧可自己吞下所有委屈，也要保住兒子的名聲，這份無私的母愛，讓他忍不住讚頌施明是一位很偉大的母親。