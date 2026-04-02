鄧麗君逝世31年內幕曝光 管家曾被泰國酒店下封口令

傳奇天后鄧麗君1995年5月8日在泰國清邁因哮喘引發呼吸衰竭病逝，終年42歲。事隔31年，當年陪伴在她身旁的泰國管家比利罕有接受受訪，首度公開鄧麗君離世當天的完整經過，亦揭露曾被酒店下封口令內幕，引發外界熱議。
中國網紅「清邁小羊羊」日前拜訪了泰國清邁的鄧麗君紀念館，並訪問了鄧麗君當年管家比利。他回憶起鄧麗君逝世當天的經過透露，他一早就送早餐給鄧麗君，那時候還沒有異樣，他便在酒店15樓的房間外等候指示。到了下午3點半，鄧麗君的法國籍男朋友Paul出外買水果，因此鄧麗君獨自留在房內做運動。至4點15分時，比利突然發現鄧麗君身體不適。
當日下午發現鄧手腳痙攣
他進一步解釋，鄧麗君當時手腳已經痙攣，麻木得幾乎無法動彈，情況非常緊急，也來不及拿藥急救。於是比利立刻向酒店經理求助，送鄧麗君前往醫院。但途中不幸遇到塞車，最終錯過了時機，抵達醫院後搶救無效。
事發後經警方調查才得知，鄧麗君跑完步後有洗澡，比利表示：「我不知道她洗澡，很長時間我不知道，如果她感覺不舒服會出來（房間），因為我不能進去。」他推測，鄧麗君運動後入浴，深呼吸沒休息一下就吸入蒸氣，可能因此引發哮喘。
進修急救 盼不再留憾
儘管已經過了超過30年，比利仍充滿遺憾說：「如果她當時能及時求助，或許結果會不一樣。」他更為此去學習急救知識，希望未來若再面對突發狀況能夠即時應對。若意外再次發生時，不再留下同樣的遺憾。這段經歷也成為他心中揮之不去的陰影。
比利提到，當年事發後曾被酒店經理要求對相關細節保密，不能說出當年與酒店有關的事，他甚至為此改姓氏避免外界追問，直到現在已經沒有規定，才決定還原當年的真實情況。
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