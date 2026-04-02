鄧麗君逝世31年內幕曝光 管家曾被泰國酒店下封口令

傳奇天后鄧麗君1995年5月8日在泰國清邁因哮喘引發呼吸衰竭病逝，終年42歲。事隔31年，當年陪伴在她身旁的泰國管家比利罕有接受受訪，首度公開鄧麗君離世當天的完整經過，亦揭露曾被酒店下封口令內幕，引發外界熱議。

中國網紅「清邁小羊羊」日前拜訪了泰國清邁的鄧麗君紀念館，並訪問了鄧麗君當年管家比利。他回憶起鄧麗君逝世當天的經過透露，他一早就送早餐給鄧麗君，那時候還沒有異樣，他便在酒店15樓的房間外等候指示。到了下午3點半，鄧麗君的法國籍男朋友Paul出外買水果，因此鄧麗君獨自留在房內做運動。至4點15分時，比利突然發現鄧麗君身體不適。