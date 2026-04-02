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娛樂
出版：2026-Apr-02 16:06
更新：2026-Apr-02 16:06

劉倬昕反串演《正義女神》備受注目 情迷「亞視一姐」薛影儀泳裝同框

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26歲新生代演員劉倬昕在《正義女神》反串演14歲少年犯高成彬。

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由無綫與優酷聯合出品的全新律政劇《正義女神》，除有佘詩曼孭飛外，還有譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼等好戲之人參與演出，更起用不少新面孔。

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劉倬昕曾在IG分享到海洋公園巧遇阿儀的合照。

挑戰演14歲少年犯

26歲的新生代演員劉倬昕，為《正義女神》反串兼逆齡飾演14歲少年犯高成彬，還以新晉演員姿態展現出色演技，其「陰沉眼神殺」備受高度關注，其中一場「聲淚俱下」的自辯戲更是贏盡讚賞。

近期人氣急升的劉倬昕，2021年因陪友人面試並考入第31TVB藝員訓練班，繼而開啟演藝事業，於短短5年先後演出《異空感應》、《非常檢控觀》、《奪命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》、《反黑英雄》及《臥底嬌娃》等劇集。劉倬昕形象中性，原來隔籬台的前「亞視一姐」薛影儀(阿儀)，才是劉倬昕眼中「正義女神」。

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劉倬昕既是一名學霸，更是一位運動健將。

劉倬昕文武雙全

去年7月，劉倬昕在IG分享到海洋公園巧遇阿儀的合照，當天阿儀與好姐妹黃榕到水上樂園替《am730》拍攝夏季專題，劉倬昕發現阿儀立即雙眼發光，主動上前跟泳裝上陣的阿儀開心同框，其後劉倬昕把合照上載自社交平台，並留言：「最近被幸運之神眷顧」、「唯一一個令我跳dance cover 嘅阿儀bb，千其唔好去我d reels度睇翻，好彩我問佢可唔可以合照嘅時候佢冇講金句 唔可以」。

在《正義女神》中演少年罪犯的劉倬昕，是香港大學犯罪學碩士畢業生，並以一級榮譽完成語言學及性別研究，將於今年9月再進修Postgrad教育。劉倬昕中學時就讀名校拔萃女書院，7歲時更被驗證為資優生。除了是一名學霸，劉倬昕體育及藝術才華亦相當突出，是一位運動健將。

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