寒戰1994｜30蚊重溫頭兩輯 劉俊謙王丹妮繼《梅艷芳》後再合作有感雙方成熟唔少

由劉俊謙、王丹妮等主演的《寒戰1994》今日(2日)在金鐘舉行啟動禮，同場還有份參演的朱鑑然、譚旻萱、何啟華、導演梁樂民。眾人除了介紹自己的角色外，更表示為令觀眾可以投入《寒戰》世界，宣布頭兩輯《寒戰》將會重上大銀幕，觀眾只需用1994年的票價30元入場便可。

被問到對票房有何期望，劉俊謙坦言現時入戲院的觀眾愈來愈少，自己反而比較期望大家一齊入戲院睇戲的感覺。他說︰「30元係參考返1994年票價，我都有諗起當年爸爸媽媽帶我同妹妹去戲院睇戲嘅畫面，以前冇咁多誤樂，一齊入戲院之後散場個感覺好好。」會否考慮入場跟觀眾全日馬拉松睇晒3部，王丹妮表示這個想法好吸引，劉俊謙笑言要找物理治療師在場。