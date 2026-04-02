寒戰1994｜30蚊重溫頭兩輯 劉俊謙王丹妮繼《梅艷芳》後再合作有感雙方成熟唔少

由劉俊謙、王丹妮等主演的《寒戰1994》今日(2日)在金鐘舉行啟動禮，同場還有份參演的朱鑑然、譚旻萱、何啟華、導演梁樂民。眾人除了介紹自己的角色外，更表示為令觀眾可以投入《寒戰》世界，宣布頭兩輯《寒戰》將會重上大銀幕，觀眾只需用1994年的票價30元入場便可。
被問到對票房有何期望，劉俊謙坦言現時入戲院的觀眾愈來愈少，自己反而比較期望大家一齊入戲院睇戲的感覺。他說︰「30元係參考返1994年票價，我都有諗起當年爸爸媽媽帶我同妹妹去戲院睇戲嘅畫面，以前冇咁多誤樂，一齊入戲院之後散場個感覺好好。」會否考慮入場跟觀眾全日馬拉松睇晒3部，王丹妮表示這個想法好吸引，劉俊謙笑言要找物理治療師在場。
各自成熟不少
劉俊謙、王丹妮在戲中雖然是敵對關係，但兩個又會合作無間。今次是他們繼《梅艷芳》之後再合作，劉俊謙說︰「大家都大個咗好多，始終《梅艷芳》都8年前。雖然佢唔鍾意我咁講，但我哋都向緊40歲邁進，都唔算秘密啦！大家都成熟咗，心思熟累多咗。(默契呢？)都有！因為《梅艷芳》係我哋第一部電影，train都train好耐，呢部拍之前都係一齊訓練，無論係黑社會、警察個面都係一齊訓練，拳腳、練鎗，默契喺嗰時建立。」王丹妮笑謂不會認40歲，並提到劉俊謙在戲中拍戲時受傷，自己有上前關心他。
未敢搵梁家輝
談到《寒戰》及《寒戰II》當年氣勢如虹，問到扮演「李文彬」年青版有沒有壓力，劉俊謙表示沒有，就算導演及片商也沒有給予壓力，「家輝哥喺《寒戰》及《寒戰II》做得好好，係香港好成功嘅IP，我就懷住努力心情去做好佢！」早前梁家輝著劉俊謙寫好劇本之後，便可以找他，劉俊謙表示不敢，但心裡是記掛住家輝哥，要待時機成熟才給他。他表示正積極籌備，希望年底可以成事。問到會否叫太太參與其中，他就未有正面回應。提到太太蔡思韵在台灣宣傳時，形容現時二人的狀態是小別勝新婚，他坦言大家都很忙，太太也有不少拍攝工作，自己一有時間便會飛去陪她。王丹妮同樣跟老公羅孝勇分隔兩地，她表示大家只要一有時間便會抽空見面，最重要大家的心。