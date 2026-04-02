寒戰1994｜Dee笠假髮自覺好有MK味 朱鑑然譚旻萱跟吳彥祖有對手戲好開心

由劉俊謙、王丹妮等主演的《寒戰1994》今日(2日)在金鐘舉行啟動禮，同場還有份參演的朱鑑然、譚旻萱、何啟華、導演梁樂民。眾人除了介紹自己的角色外，更表示為令觀眾可以投入《寒戰》世界，宣布頭兩輯《寒戰》將會重上大銀幕，觀眾只需用1994年的票價30元入場便可。

朱鑑然、譚旻萱(Mandy)、何啟華(Dee)在戲中跟劉俊謙是同一組，Mandy透露其角色是暗戀劉俊謙，朱鑑然、Dee聞言即謂他們也暗戀劉俊謙，更笑謂見到trailer他被吳彥祖按住頭大感心痛。問到他們有沒有跟吳彥祖有對手戲的場口，朱鑑然、Mand表示有，當下心情緊張又興奮。

談到他們在戲中大家要應付槍戰及打戲，Mandy指大家都花很長時間去訓練。問到當中誰最好，Dee爆料指Mandy是眾人表現中比較好，非常有女警feel。不過，Dee的角色是臥底，無法一展身手，更笑謂自己的造型令他想起「烏鴉」(《古惑仔》，他說︰「真係只有烏鴉先可以做到烏鴉！我笠咗個金毛假髮落去之後覺得好MK，真係即刻入晒戲，啲皮帶呀、窩釘，好過癮呀！」Mandy就指自己為角色剪短頭髮，現時大家見到的長度便是由拍完《寒戰1994》留到現在。

談到保錡提到自己的情緒有問題，Dee著大家問隊長肥仔，他說︰「梗係問隊長，唔止佢，做藝人要面對公眾壓力，係要俾多啲關心、善意，令世界變得更美好。」