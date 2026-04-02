許光漢當兵後更加搶手 獲邀為經典跑鞋合作復刻企劃

亞洲男神許光漢當兵後人氣不減，目前獲各大品牌青睞，更與Nike攜手合作經典跑鞋Moon Shoe的復刻企劃，為未來長期合作揭開序幕。從運動場到日常生活，許光漢一直將運動視為自我探索與持續進化的重要方式，而這份對運動的投入與信念，與品牌秉承創新精神與競速文化產生深刻共鳴。 許光漢不僅是備受矚目的演員，也活躍於音樂與時尚領域，擁有廣泛影響力。他以自然且具辨識度的個人風格，成為新世代關注的文化代表人物。同時，許光漢自小將運動視為生活核心指引，從球類運 動到健身與跑步訓練，運動對他而言不只是鍛鍊身體，更像人生導師，每一次練習都是超越自我的過程。他相信運動能教會專注、堅持與自我挑戰，這份理念也自然延伸至他的演藝事業與生活態度。

許光漢表示：「運動讓我保持初心，也讓我回到最原始的感受。每一次跑步、每一次訓練，都是重新認識自己的過程。」無論是健身房的力量訓練，還是日常跑步，他都堅持每日運動，讓身體養成力量 與節奏的習慣，也保持內心專注與清晰。他認為，速度不是單純追求快，而是找到最適合自己的節奏。 自1971年誕生以來，Moon Shoe以鬆餅格底紋路、低筒競速廓形等核心元素，承載Nike的創新精神與 競速基因。創始人Bill Bowerman將融化的聚氨酯注入鬆餅機打造首款跑鞋原型，經過不斷調整修正，最終實現量產，象徵「從粗糙到完美」的創新精神，也成為Nike後續跑鞋設計的重要靈感來源。如今，Moon Shoe在保留經典設計元素的同時，融合現代材質與舒適度，將專業賽道性能延伸至日常生活， 兼具運動與美學。

許光漢說道：「Moon Shoe對我來說，很像一種把過去帶到現在的感覺。它保留很原始的輪廓，但同時又很有力量，也讓我在穿上的時候，感覺自己跟這段歷史產生了連結。我平常的穿搭比較簡單，所以像 Moon Shoe這樣經典又乾淨的設計，其實很容易就能融入日常，也會讓整體更有個性。」本次合作不只是經典鞋款的全新演繹，也象徵Nike與許光漢透過在運動、文化與風格上的共同語言，攜手展 開雙方長期合作的全新未來。真正的競速精神，從來不是一成不變的復刻，而是在堅守初心的基礎上，不斷嘗試，繼續向前。