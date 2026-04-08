陳法拉專訪｜首提名金像影后感激張家輝發掘 謝香港人「冇忘記陳法拉」恨回港拍戲

今屆香港電影金像獎有不少首獲提名的面孔，其中一位就是獲影后提名的陳法拉，憑《贖夢》的破格演出贏盡讚賞。能有如此突破性挑戰，全因導演兼主演的張家輝信任：「好感恩家輝相信我可以做到，佢有次訪問話，覺得法拉係個好有能量嘅演員，喺人哋嘅角度發掘自己唔太察覺嘅嘢，其實係好開心。」近年她在美國發展得不錯，但她仍非常感激香港人的熱情：「我都以為大家忘記咗我！哈哈！」接下來她將視金像獎頒獎禮為盛大的重聚日，並期待在當日見到大家！ 文：何德 提名影后多得張家輝 香港電影金像獎將於4月19日舉行，其中最佳女主角獎，有已經得過影后的章子怡，今次憑《醬園弄・懸案》參戰，亦有不少首獲提名的演員，包括《水餃皇后》馬麗、《像我這樣的愛情》廖子妤、《無名指》許恩怡，與《贖夢》陳法拉，以上電影均可於Now TV觀賞得到。面對不少強勁對手，陳法拉卻沒太大壓力，反而很感激《贖夢》開發她的可能性：「一路都等緊特別同有發揮嘅角色，睇好多劇本，可能我選美出身？好多時都係賢妻良母嘅角色。好難得有個角色咁唔同、跨度咁大，對演員情緒上、想像力各方面要求都幾高，覺得好有挑戰性，我從來都冇演過。好感恩家輝相信我可以做到！」 片場上，身兼導演、編劇及主角的張家輝十分清楚角色與故事的走向，令法拉十分安心。而她也特別感激對方發掘到她未知一面：「佢有次訪問話，覺得法拉係個好有能量嘅演員。因為我唔會咁睇自己，喺人哋嘅角度發掘自己唔太察覺嘅嘢，其實係好開心。」

對香港人未遺忘自己感溫暖 陳法拉離開TVB後，毅然走到美國著名學院Juilliard School（茱莉亞學院）攻讀戲劇碩士，自此開展荷里活星途，更參演過《尚氣與十環傳奇》、《哥斯拉×金剛：新帝國》等大製作，但直到如今，她仍然對香港這地方，與香港人充滿感情：「我讀書啦，又去第二度發展一段時間，我都以為大家忘記咗我！哈哈！但香港嘅觀眾同行家都好長情，好關注我，畀好多鼓勵同機會我，所以我好感激大家。甚至有時喺美國、歐洲嘅街道，撞到啲講廣東話嘅觀眾，都話：『法拉呀！我睇你電視劇大㗎。』係好親切囉，呢啲感覺係第二度搵唔到。」 香港是她事業的起始，雖然並非出生於此地，但大家一直都當她是「自己人」：「香港人真係好包容，我都係因為選美，廿幾歲先嚟香港。但呢度畀咗我成個演藝事業嘅開始、發展，到企穩腳，全部都係香港畀我，所以今次個提名好有意義。」

為求進步重新學戲 陳法拉因為於TVB拍劇而入屋，但直到一個時刻，她決心拋下一切走到美國讀演戲，為何當年會有如此決心？「其實有段時間拍電視劇拍到好低谷、低潮，個人好迷惘，攰到不得了，已經唔知自己做乜，但又好鍾意做戲，就去搵其他方法令到自己進步。電視台拍到第八、九年，我知道唔可以再做落去，劇本模式、工作節奏又好類似，又唔夠瞓，嗰時有好多八卦雜誌，好多壓力，消耗咗好多做演員嘅能量。去到個樽頸位就覺得係時候reset，去第二度讀書，學演戲係咩一回事 ，因為我冇正式學過，我要真正去學一套craft，先知自己做緊乜。」 她笑指：「第一日拍劇第一場戲已經愛上演戲，係一見鍾情嘅感覺！」自此已經確定餘生的路向：「我諗每個人都有佢應該行嘅路、受嘅苦、吃嘅虧。我諗我高低起伏都經歷咗好多，好似全部都安排好，但自己都有努力順住去行。感激嘅係都有順自己內心嘅聲音同埋團火去行，我冇放棄。」

極想回歸香港拍戲 雖然陳法拉在美國有不少工作機會，最近更晉身導演行列，但她笑稱要在此賣個廣告，因為她非常希望在香港拍戲！「你幫我賣個廣告啦，啲人成日以為我唔喺香港拍戲！其實有好嘅角色、好嘅劇本，我邊度都可以拍！」她更表示，其實自己演喜劇不錯，希望得到大家賞識：「我讀書嗰陣做得最好係喜劇，但係冇人知！老師同學都覺得好好笑，其實我都OK嘅！希望有導演搵我演喜劇啦。」 對於即將回港出席金像獎頒獎禮，她的心情都非常興奮：「我會懷著一個同大家聚會嘅心情，上年嚟頒獎，我同家輝都係用《贖夢》個造型。上次見到好多行內同事喺頒獎禮幫手，大家好親切又打招呼。大家對電影好有熱誠地搞好個活動，個energy好正！好期待今年再返嚟見返大家！」