肥仔@ERROR指黎明跳舞愛free style 稱ERROR全隊都有病

鍾嘉欣(Linda)與肥仔Fatboy@ERROR(梁業)今日(2日)為「華懋匹克球挑戰盃2026」擔任開幕禮暨名人邀請賽嘉賓，甫出場即獲現場數百粉絲歡呼起哄，場面熱鬧！兩位身穿輕便運動裝，手持匹克球拍，即場展開精彩對打。肥仔發球及截擊均顯得有板有眼，毫無放水之嫌，與Linda你來我往，最後肥仔同隊友最後以15︰11打贏鍾嘉欣與前奧運金牌得主李小鵬。肥仔事後表示在圈中可以跟他匹敵的只有許廷鏗，奈何現時對方受了傷無法跟他較量，更笑姜濤跟他打是自取其辱。

肥仔為黎明個唱擔任舞蹈總監，更在台上扮木偶，他指原本是排給其他舞蹈員做，但黎明覺得他的表現最好，所以點名要他演出，自己大感榮幸。傳媒問他有沒有聽到黎明的金句，他表示對方的金句很厲害，自己對他送紅蘿蔔的用意大感震驚。他指黎明跳舞是很free style，但會不停留意舞蹈員的動作，有時會跟舞蹈員一齊跳。

對於保錡透露自己有情緒問題，肥仔回覆傳媒說︰「佢由出道已經有病，我哋成隊都有病！我都癡肥！Dee要一日飲9杯Latte，希望佢身體健康，都係黐線一種。至於193係因為太高，視野、眼界都太高，睇唔到低層一啲嘢！」他指保錡從小的經歷都很神奇，如大家聽過他的經歷會明白為何「咁黐線」，並稱保錡的問題是心魔。