徐偉棟對姚子羚百分百信任 雙方關係99%Loading

徐偉棟今晚出席由江𤒹生和陳毅燊領銜主演的《我們不是什麼》世界首映，他透露在戲中扮演收數佬，因為劇情需要，所以全程在巴士上。他表示從未試過在巴士上拍攝，加上是在行駛中的巴士拍，有時因為站不穩而NG，自己NG太多搞到有些失落，但導演都會鼓勵他。他表示會邀請姚子羚入場睇，自己也很期待這部戲。

否認情海翻波 姚子羚早前被指背住徐偉棟結識了一位「富豪」，更指他們一齊打匹克球，態度親暱。問到二人是否情海翻波時，徐偉棟說：「咁犀利？點翻法呀？我都想知！流言蜚語唔好聽咁多！（情比金堅？）咁就要慢慢考證，我都唔知！」他指自己有看到雜誌封面，認為子羚只是正常社交，更著大家「唔好盡信啲字！」他續指自己也認識男方，曾在一些首映活動見過面。

同子羚只差一步？ 問到他跟子羚現時的關係，他說：「都係朋友！（了解到邊個階段？）了解咗好耐啦！唔好成日用呢個字，諗下有冇啲新啲嘅字去形容。我中文唔好，大家教下我。」當記者表示可以用英文去形容，他說：「Understanding、Researching、Loading」再問到Loading到幾多百分比，他笑謂：「99%，如果係100%已經叫completed！」他表示作為朋友，對子羚是百分百信任，以他認識對方多年，肯定對方不是一個貪慕虛榮的女仔，更謂：「佢哋咁樣講佢唔係太好！會心痛！」