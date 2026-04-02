中年好聲音4｜車婉婉拒評張崇德外勞騷言論 自覺節目吸不同國籍觀眾感光榮

早前張崇德批評《中年好聲音4》評審陣容沒有替換，令觀眾感到沉悶，加上，外地選手比例大幅增加，淪為「外勞好聲音」，加上他們大多選國語曲、英文歌，令觀眾少了具共鳴感的廣東經典作品。車婉婉今晚（2日）出席由江𤒹生和陳毅燊領銜主演的《我們不是什麼》世界首映時，被問到她對張崇德的說法有何感受，她表示沒有留意對方的言論，所以不欲多評。

收視不錯

對於《中年好聲音4》收視下跌，車婉婉說表示自己一直有留意節目收視，不覺得有下跌，她又認為不能用上一季去比較。她說：「我個個禮拜都有Mon 住收視，好難咁樣比較㗎 ！時間、成個大環境都唔同，我唔知道佢喺邊度講，我就好信任製作組。我聽到唔少人都同我講佢哋有集集追，佢哋仲要噏得出啲參賽者嘅名同唱咩歌，同埋真係好多人睇！好多人都會上網睇返。」

節目海外受歡迎

至於評審陣容不如以往有轉變，婉婉說：「其實每一季都會有啲評判做長啲，有啲評判一路轉，可能大家預咗係呢個模式，而家就比較固定一啲，但咁樣係咪唔代表會有新鮮嘅評判出嚟呢？以我所知就唔會話冇新鮮嘅評判囉！」她又認為節目在海外大受歡迎，吸引到不同國家的人來參賽，應感到光榮，他說：「我就自己覺得好光榮嘅，因為有啲係瑞典嗰度嚟，一個蘇格蘭嚟，都竟然有人睇《中年好聲音》，其實好多唔同國家嘅人都睇呢個節目，唔係應該感到好光榮咩？」