周杰倫甜蜜求婚片段曝光 英國古堡打造成餐廳場面極具電影感

周杰倫日前在最新專輯《太陽之子》的記者會上預告，會在新歌MV裡放出11年前，他向昆凌求婚的畫面。而在昨天（2日），這首名為《I Do》的MV正式上架，果然沒有令粉絲失望，當年他向昆凌求婚的私密片段，連同夢幻婚禮畫面一起大放送，甜蜜指數爆燈。而MV 上架短短6小時，火速吸逾70萬點擊，周杰倫也感性發文：「過了這麼久，終於把這段屬於自己的回憶和你們分享。」
請埋臨時演員
這場精心策劃的求婚，充滿電影感。周杰倫悄悄在英國包下一座沒有人住的古堡，並改造成高級餐廳場景，連服務生、搬行李的工作人員全都是請來的臨時演員。誰知，舟車勞頓兼全不知情的昆凌累到差點想放棄下樓吃飯，周杰倫苦笑若她沒下來，整齣戲就白費了。
童話式婚禮
最終昆凌現身，現場先是安排其他「假情侶」一對對上演求婚戲碼，昆凌還在一旁開心拍手叫好，直到舞者們突然轉身，身上出現「WILL YOU MARRY ME」的字樣，她才驚覺原來主角就是自己，周杰倫單膝下跪求婚，畫面相當難忘。
除了求婚片段曝光，MV另一亮點，就是二人童話式的婚禮，周杰倫與昆凌坐着馬車緩緩駛入古堡，現場更打造了「愛麗絲夢遊奇境」、「芭蕾女伶」等不同主題房間，相當夢幻，周杰倫透露，過去他對私生活向來低調，但現在心態轉變了：「覺得跟歌迷一起分享日常，自然而然的，像朋友一樣。」