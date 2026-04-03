周杰倫甜蜜求婚片段曝光 英國古堡打造成餐廳場面極具電影感

周杰倫日前在最新專輯《太陽之子》的記者會上預告，會在新歌MV裡放出11年前，他向昆凌求婚的畫面。而在昨天（2日），這首名為《I Do》的MV正式上架，果然沒有令粉絲失望，當年他向昆凌求婚的私密片段，連同夢幻婚禮畫面一起大放送，甜蜜指數爆燈。而MV 上架短短6小時，火速吸逾70萬點擊，周杰倫也感性發文：「過了這麼久，終於把這段屬於自己的回憶和你們分享。」

請埋臨時演員

這場精心策劃的求婚，充滿電影感。周杰倫悄悄在英國包下一座沒有人住的古堡，並改造成高級餐廳場景，連服務生、搬行李的工作人員全都是請來的臨時演員。誰知，舟車勞頓兼全不知情的昆凌累到差點想放棄下樓吃飯，周杰倫苦笑若她沒下來，整齣戲就白費了。