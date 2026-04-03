內田有紀、柏原崇官宣結婚　曬超甜牽手照稱「轉化為家人」

50歲的日劇女神內田有紀與前演員柏原崇傳出婚訊，稍早透過官方網站證實已經完成結婚登記，曬出手上戴婚戒的牽手照，並在聲明中感性表示：「這次收到很多人溫暖的言語，我們由衷表示感謝。」
柏原崇。（圖／翻攝IG／kashiwabarakassy）
內田有紀、柏原崇在官網證實婚訊。（圖／翻攝自官網）
內田有紀和柏原崇最早在1995年首度合作，直到2010年才確定戀情。友人透露，柏原崇引退演藝圈後擔任內田有紀的經紀人，多次被目擊陪伴她在片場，等於把愛情和事業綁在一起。內田有紀2022年上節目時，曾罕談跟柏原崇的關係，「最初是請他擔任我的演技教練，隨後他開始在現場協助管理事務。最了解我內心核心、最懂我真實一面的人，果然還是伴侶吧。簡單來說，就是家人。」
內田有紀透過官網曬出手上戴婚戒的牽手照，與柏原崇以聯名形式發表聲明表示，正如部分媒體報道，兩人已完成登記結婚。聲明中提及，由於長期在工作與私生活上同行，這段關係過去也曾透過媒體提及，因此並未特別再對外正式宣布，並語帶歉意地表示：「用這種方式跟大家宣布，還請大家見諒」。並附上日本宮崎縣以締結良緣聞名的高千穗神社「夫妻杉」照片，甜蜜放閃。這段超過15年的低調戀情終於開花結果，大批粉絲又驚又喜。
內田有紀、柏原崇聲明全文：
致一直以來支持我們的各位
以及相關各界人士：
衷心感謝各位這段時間給予我們的眾多溫暖祝福。
正如部分媒體報導所述，
柏原崇與內田有紀已正式辦理入籍結婚。
由於我們長期以來在工作與生活中皆共同扶持，且過去也曾透過媒體等管道傳達過彼此的關係，因此先前並未刻意再做正式報告。對於此次以這樣的方式告知大家，還請各位多多見諒與體諒。
多年來共同走過的時光，如今正式轉化為「家人」的形式。
今後我們兩人也會繼續攜手並進，珍惜彼此間的溫柔關懷，度過往後的每一天。
若各位能一如既往地給予我們溫暖的守護，我們將感到無比榮幸。
今後也請多多指教。
柏原崇 內田有紀 2026.4.3
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