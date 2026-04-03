內田有紀、柏原崇官宣結婚　曬超甜牽手照稱「轉化為家人」

50歲的日劇女神內田有紀與前演員柏原崇傳出婚訊，稍早透過官方網站證實已經完成結婚登記，曬出手上戴婚戒的牽手照，並在聲明中感性表示：「這次收到很多人溫暖的言語，我們由衷表示感謝。」

柏原崇。（圖／翻攝IG／kashiwabarakassy）

內田有紀、柏原崇在官網證實婚訊。（圖／翻攝自官網）

內田有紀和柏原崇最早在1995年首度合作，直到2010年才確定戀情。友人透露，柏原崇引退演藝圈後擔任內田有紀的經紀人，多次被目擊陪伴她在片場，等於把愛情和事業綁在一起。內田有紀2022年上節目時，曾罕談跟柏原崇的關係，「最初是請他擔任我的演技教練，隨後他開始在現場協助管理事務。最了解我內心核心、最懂我真實一面的人，果然還是伴侶吧。簡單來說，就是家人。」