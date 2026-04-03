陳曉東地獄式訓練迎6月紅館演唱會 相隔16年再獲黃偉文贈詞慶出道30周年

《陳曉東 NEON Reflections 30 演唱會》將於6月19日在紅館舉行，陳曉東已經積極備戰，因大家不斷問他會否騷肌，他表示要先操好自己，才能給大家看到他那200分的誠意，因此他特地聘用了一位女教練地獄式訓練自己，希望穿上演唱會靚衫，能夠展現線條。演唱會靚衫交給設計師和團隊處理，未知騷肌與否，但陳曉東笑說派出了他的兒子即演唱會周邊陳曉東娃娃「火爆黑戰士」去騷六嚿腹肌。

原來今次由太太主力負責這件事，當收到初版的時候覺得娃娃少了些東西，她覺得就是缺少了腹肌，結果跟廠商溝通後加上了六嚿腹肌，只要打開衣服便能看到還很有手感。今次兩個女兒也全程投入，他笑指可能在演唱會周邊檔位會看到太太及女兒一起幫忙賣產品。