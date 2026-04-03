葉蒨文稱受網絡欺凌低EQ反擊 網民：你係咪M到啊

TVB藝人曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）早前因參加戀愛綜藝《女神配對計劃》而成功「入屋」。這對CP不僅收穫了愛情，更人氣急升，長期以情侶檔姿態合體吸金。日前，葉蒨文在社交網上載數張自拍照，相中可見她親手為自己剪了瀏海，並留言：「oops i did it again #悶得滯自己剪咗。」對於葉蒨文的新髮型，網民有讚有彈，而她則激動地連環反擊，直指這些評論是網絡欺凌，即被網民指EQ極低。

不甘示弱反駁網民

有網民表示：「呢個妝唔靚，以前個妝好睇D」葉蒨文即串爆回覆：「我化我喜歡的妝鍾意埋嚟睇唔鍾意就唔好意思」此時，另一位網民加入戰團指：「個留言都冇惡意，但你個回覆有啲串喎。」葉蒨文則不甘示弱繼續反駁：「我唔會因為佢講句說話 ，我以後都唔化呢一個妝…….有啲東西你喜歡別人不喜歡，有些東西別人喜歡你不喜歡，沒有辦法討好所有的人，我過自己的生活並不自大，自大的是對別人評頭品足……。」