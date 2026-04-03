葉蒨文稱受網絡欺凌低EQ反擊 網民：你係咪M到啊

TVB藝人曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）早前因參加戀愛綜藝《女神配對計劃》而成功「入屋」。這對CP不僅收穫了愛情，更人氣急升，長期以情侶檔姿態合體吸金。日前，葉蒨文在社交網上載數張自拍照，相中可見她親手為自己剪了瀏海，並留言：「oops i did it again #悶得滯自己剪咗。」對於葉蒨文的新髮型，網民有讚有彈，而她則激動地連環反擊，直指這些評論是網絡欺凌，即被網民指EQ極低。
不甘示弱反駁網民
有網民表示：「呢個妝唔靚，以前個妝好睇D」葉蒨文即串爆回覆：「我化我喜歡的妝鍾意埋嚟睇唔鍾意就唔好意思」此時，另一位網民加入戰團指：「個留言都冇惡意，但你個回覆有啲串喎。」葉蒨文則不甘示弱繼續反駁：「我唔會因為佢講句說話 ，我以後都唔化呢一個妝…….有啲東西你喜歡別人不喜歡，有些東西別人喜歡你不喜歡，沒有辦法討好所有的人，我過自己的生活並不自大，自大的是對別人評頭品足……。」
激動留言反擊
當中，亦有網民對她的妝容給予意見表示：「總覺眼睛不太自然，怪怪的！」葉蒨文隨即激動地連發4則留言反擊：「不喜歡就不要看了，故意評論貶低別人沒有意思啊」她更進一步發炮指這是網絡欺凌：「公眾鍾意評論藝人閒話家常難以避免，但係佢哋嘅行為唔代表係啱」、「你今日係網絡欺凌，但係用言語藝術包裝掩飾自己的行為。希望你也可以成長，你記住我講嘅嘢你日後會多謝我。」、「我OK啊，都幾多工作，你唔使扮擔心。繼續攻擊人不會令到你的人生更美好，希望你可以放低呢種暴戾嘅心情，過好自己嘅生活人……願你嘅生活多一啲善意。
網民紛紛指責葉蒨文EQ低，完全接受不了負面聲音：「你你係咪M到啊，EQ咁低仲做藝人，你set做private我哋都唔想睇到你其實，又想出名，又受唔住批評，食得鹹就抵得渴，你快啲同gm結婚退出幕前啦！唔係人人都覺得你靚嘅喎」、「路過，你係咪習慣咗一向俾人讚慣左？唔接受人哋批評？一句叫人 unfollow 就完左，對粉絲都幾串」、「只係善意俾意見，你太敏感啦！」、「到達公主癌級數」。