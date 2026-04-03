吳文忻患肺炎白血球急跌被迫留院 復活節母女Staycation計劃告吹

吳文忻於2024年8月公開乳癌復發後，她一直以樂觀的態度積極抗癌，早前她公開表示過去幾個月病情惡化，胸部傷口流膿發出酸餿味，目前已經轉到香港大學深圳醫院接受治療。
持續發燒
上月，吳文忻前往深圳進行新一輪治療，她坦言：「我覺得依家on the right track，同埋身體都開始回復返，冇之前咁死！」可是，正當她再到深圳準備進行第二次靶向化療時，今天（3日）她接受傳媒訪問，咳嗽頗為嚴重，她解釋第一次化療後回到香港，已開始出現乾咳，今次原本計劃住院兩天接受第二次治療，但因白血球指數偏低，兼持續低燒，醫生檢查後發現她出現輕微肺炎，同時醫生團隊們需要判斷，肺炎是由化療藥物直接引起，還是因為免疫力下降而導致的感染。
女兒懂事
吳文忻表示，肺炎這個併發症可大可小，院方處理非常嚴謹，如果證實是藥物導致，即使該藥有療效，也可能要停用。由於需要繼續留院觀察，她原本計劃好與兩名女兒在長假期去staycation，亦因此需要取消。女兒們亦十分懂事，透過視像通話與媽媽保持聯繫。她透露，這幾天持續有低燒，現階段要先處理肺炎問題，亦提到之前做過電療，電療對肺部有一定影響，而肺炎正是常見的併發症之一，不能掉以輕心。