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娛樂
出版：2026-Apr-03 17:43
更新：2026-Apr-03 17:43

15歲Quintus被封「男版栢芝」 西班牙街頭孭實媽咪畫面勁溫馨

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張栢芝飛到西班牙馬德里，為二仔Quintus出戰排球比賽打氣。

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現年45歲的張栢芝，自與謝霆鋒離婚後，人生重心除了工作，就全數轉移到三個寶貝仔身上，絕對是圈中數一數二的「廿四孝媽媽」。大仔Lucas早前遠赴澳洲悉尼升學，栢芝全程陪伴照顧周到；轉眼，她又飛到西班牙馬德里，化身「最強應援」，為二仔Quintus謝振南出戰排球比賽打氣。

排球高手

今年15歲的Quintus除了高大靚仔，亦是排球高手！連日來栢芝在社交平台瘋狂「曬仔」，上載多段Quintus在西班牙比賽的片段。見著住5號球衣的Quintus，在球場上完全不怯場，比賽中多次施展「重炮扣殺」，跳起瞬間離地距離誇張到似裝了彈弓，網民看後紛紛驚嘆。

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畫面溫馨

而限時動態中最令人溶化的一幕，見兩母子身處西班牙街頭，疑似Quintus毫不猶豫將媽媽孭起，栢芝伏在兒子寬厚的背上，十足少女，二人在大街上嬉笑玩樂奔跑，互動猶如朋友，畫面窩心又溫馨。

男版栢芝

Quintus除了球技令人嘩然，其顏值同樣成為熱話，不少網民指他完美遺傳了媽媽精緻的五官，深邃眼眉、高挺鼻樑，加埋陽光笑容，愈大愈似栢芝，十足餅印，並紛紛留言表示：「男版柏芝」、「基因呢家嘢，真係輸在起跑線贏在終點線」更有人謂：「期待見到孻仔Marcus」。

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