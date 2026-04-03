15歲Quintus被封「男版栢芝」 西班牙街頭孭實媽咪畫面勁溫馨

現年45歲的張栢芝，自與謝霆鋒離婚後，人生重心除了工作，就全數轉移到三個寶貝仔身上，絕對是圈中數一數二的「廿四孝媽媽」。大仔Lucas早前遠赴澳洲悉尼升學，栢芝全程陪伴照顧周到；轉眼，她又飛到西班牙馬德里，化身「最強應援」，為二仔Quintus謝振南出戰排球比賽打氣。

排球高手

今年15歲的Quintus除了高大靚仔，亦是排球高手！連日來栢芝在社交平台瘋狂「曬仔」，上載多段Quintus在西班牙比賽的片段。見著住5號球衣的Quintus，在球場上完全不怯場，比賽中多次施展「重炮扣殺」，跳起瞬間離地距離誇張到似裝了彈弓，網民看後紛紛驚嘆。