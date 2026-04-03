關智斌爆Twins有新成員加入 快閃派奶茶被粉絲包圍

距離「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」的「25+英皇群星演唱會」還有一個月時間，英皇藝人繼續瞓身宣傳，繼早前張敬軒孖Gin Lee（李幸倪）、Twins殺入麥當勞之後，今次輪到關智斌（Kenny）跟樂隊Locksmiths開鎖佬接力落區派奶茶，再次迫爆麥當勞。

有求必應

Kenny一出現，即引來fans及顧客包圍拍照，一向超錫fans的他亦有求必應，跟他們逐個自拍。而樂隊Locksmiths開鎖佬五位成員亦不輸蝕，四圍跟顧客selfie搞氣氛，活力十足，加上剛剛推出新歌《煩惱事九成都不會發生》，翌日就可以見到fans派奶茶，所以特別興奮。