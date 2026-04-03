JYP新世代男團NEXZ香港首場演唱會 苦練中文熱唱《像晴天像雨天》

JYP新世代男子團體NEXZ首次訪港，於亞洲國際博覽館11號館舉行一連兩場演唱會《NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT> in HONG KONG》。出道僅一年多的NEXZ首次踏足香港舞台，難掩興奮之情，全力施展渾身解數，為粉絲帶來誠意滿滿的歌舞演出。NEXZ特別苦練中文，甜蜜獻唱汪蘇瀧人氣歌曲《像晴天像雨天》，標準發音與深情演繹瞬間點燃全場，尖叫聲此起彼落。除此之外，NEXZ亦準備多項粉絲福利，與NEX2Y（NEXZ 粉絲）近距離互動，留下珍貴而難忘的回憶。

平均年齡僅19.1歲的NEXZ，從競爭激烈的生存實境節目中脫穎而出，實力備受肯定。是次香港場演出，7位成員以校服造型帥氣登場，甫開場便帶來節奏強烈的《SIMMER》與《HARD》，整齊劃一又高難度的舞蹈動作，配合成員們穩定的唱功，展現力量與性感並存的舞台魅力。隨後 NEXZ 換上黑色皮褸造型，再度掀起高潮，當晚NEXZ亦帶來多首人氣主打歌，為首次見面的香港粉絲獻上多元風格的帥氣舞台，誠意十足！