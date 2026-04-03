JYP新世代男團NEXZ香港首場演唱會 苦練中文熱唱《像晴天像雨天》

JYP新世代男子團體NEXZ首次訪港，於亞洲國際博覽館11號館舉行一連兩場演唱會《NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT> in HONG KONG》。出道僅一年多的NEXZ首次踏足香港舞台，難掩興奮之情，全力施展渾身解數，為粉絲帶來誠意滿滿的歌舞演出。NEXZ特別苦練中文，甜蜜獻唱汪蘇瀧人氣歌曲《像晴天像雨天》，標準發音與深情演繹瞬間點燃全場，尖叫聲此起彼落。除此之外，NEXZ亦準備多項粉絲福利，與NEX2Y（NEXZ 粉絲）近距離互動，留下珍貴而難忘的回憶。
平均年齡僅19.1歲的NEXZ，從競爭激烈的生存實境節目中脫穎而出，實力備受肯定。是次香港場演出，7位成員以校服造型帥氣登場，甫開場便帶來節奏強烈的《SIMMER》與《HARD》，整齊劃一又高難度的舞蹈動作，配合成員們穩定的唱功，展現力量與性感並存的舞台魅力。隨後 NEXZ 換上黑色皮褸造型，再度掀起高潮，當晚NEXZ亦帶來多首人氣主打歌，為首次見面的香港粉絲獻上多元風格的帥氣舞台，誠意十足！
全場大合唱超感動
雖然與台下的粉絲說著不同的語言、生活在不同的地方，但是為了報答粉絲的愛與支持，NEXZ 特別準備中文舞台，甜蜜獻唱電視劇《難哄》插曲、由汪蘇瀧主唱的《像晴天像雨天》。七位成員以標準中文深情演繹，將滿滿心意透過旋律傳達至台下每位粉絲，現場更掀起大合唱，畫面溫馨動人。成員HARU演唱後分享：「我個人也非常喜歡這首歌，能夠唱給NEX2Y聽真的很開心！」TOMOYA則笑言：「之前就有聽過這首歌，一直很想唱一次。中間有一段歌詞很快，但能夠站在這裡表演真的很感恩，希望未來有更多機會挑戰不同語言的歌曲，請大家多多期待！」
大讚楊枝甘露好食
為拉近與香港粉絲的距離，NEXZ上台前努力「狂補」廣東話。成員YU打頭陣自信說出：「我而家非常開心！」其他成員亦輪流甜蜜告白：「我愛你！」、「NEX2Y 你哋好靚！」、「我哋一齊High到聽日！」、「NEX2Y世一！」貼地又真誠的廣東話瞬間點燃全場氣氛，粉絲以熱烈尖叫回應。首次來港的7位成員亦表示，希望有機會欣賞維多利亞港夜景，大讚香港美食多多。成員透露在後台吃到「很好吃的芒果甜品」，更即場向粉絲求答案，全場齊聲高喊「楊枝甘露！」，互動場面十分可愛。作為本次巡演的最後一站，NEXZ在尾聲時感性表示，雖然演唱會暫時告一段落，但今年已準備多項全新作品，甚至透露將會在不久的將來帶同全新的音樂作品回歸，希望以更成熟、更進步的面貌再次與大家見面。