何婉盈感激《再見亦是朋友》沒被遺忘 失婚變單親媽媽曾感徬徨爆喊

前香港小姐、歌手何婉盈（Elaine）日前到新城知訊台接受由李有毅（Ben）及兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，大談入行以來的點滴、中途轉行的經歷，以及作為單親媽媽的辛酸。Elaine在節目中更自揭40歲時曾感前路茫茫，躲在被窩中落淚的往事。 感激唱片公司 Elaine於70、80年代在跑馬地梅馨街長大，其後赴美留學修讀工商管理，她笑言當年選擇讀工商管理是靠「排除法」，自言：「醫生唔得、律師又唔得、會計又唔識計數，揀嚟揀去，原來我只可以讀工商管理。」她憶述在美國讀完大一後的暑假，因喜愛唱歌，當時覺得參加新秀或港姐是唯一的入行途徑，於是瞞著父母回港報名參選1991年香港小姐，並成功晉身五強。惟此舉卻令父親大為不悅：「佢覺得點解你唔讀完書先？當時我19、20歲，覺得兩三年後返嚟已經22、23歲，好老呀！」她形容當時的自己比較任性，一心只想把握機會入行試一試。

選美後，Elaine簽約唱片公司，並於1992年推出專輯。談到與曾航生合唱的《再見亦是朋友》，她坦言至今仍非常感激唱片公司：「如果冇呢首歌，就冇今時今日依然有人記得嘅何婉盈。曾經有位前輩同我講，人一生有一樣嘢俾人記得，已經係非常幸運嘅事。」

96 年選擇淡出 在娛樂圈打滾五、六年後，Elaine在1996年選擇淡出。她解釋當時感到迷失：「嗰陣把聲比較薄，被淘汰後冇得唱歌，淨係可以拍劇。有時凌晨三點收工，六點又要開廠，我睇唔到前景係點。可能再拍多十個劇，突然有一個會爆出嚟，但嗰陣我仲未見到。」她同時一直對父母抱有歉意，希望能完成大學學位，最終獲香港大學取錄，全職修讀BBA課程。她笑言重返校園非常吃力，更需要請大學生為自己補習。 大學畢業後，Elaine加入香港賽馬會工作，一做便是12年。她透露與Ben原來早有淵源，當年Ben任職的發展商有個送樓的宣傳活動，正是由她負責統籌。離開馬會後，她因為成為單親媽媽，為了給女兒更好的生活，毅然考取證券、地產及保險等共8個牌照，轉行當證券經紀。她坦言40歲生日當天，曾感到非常徬徨：「踏入12點正，我喺被竇度喊。我覺得人生好似仲未有啲乜嘢，帶住個女，前路又唔知點行，好徬徨。當時有份穩定收入，但永遠儲唔到首期買樓，租咗20年樓都係咁，不如博一鋪。」她指40歲那年成為她人生的轉捩點，一直從事證券工作至今。

憶最艱難時期 談到早年女兒獲香港大學有條件取錄的新聞，Elaine首次詳細解釋，原來女兒最終選擇了到海外升學。她指女兒當時同時獲香港大學及海外一間大學取錄，雖然女兒也喜歡港大，但她認為自己不應左右女兒的選擇：「呢條路係佢自己嘅，佢自己人生自己揀。我冇俾任何意見，等佢自己決定。」她笑言因為自己走過中途輟學的艱辛路，所以絕不容許女兒重蹈覆轍：「我試過，我知道呢條路好難行。所以如果第日個女大學畢業後想做咩都得，但一定要先讀完書。」

回顧最艱難的時期，Elaine坦言要同時兼顧證券、馬會工作及湊女，非常辛苦。她直言當時僅靠馬會的穩定收入，根本無法儲蓄，更遑論供養女兒出國讀書：「十幾年前你問我可唔可以供個女去外國讀書？我覺得係天方夜譚，點會做到？」她慶幸女兒從小知道媽媽獨力養家，非常生性，母女關係親密，至今仍每天保持聯絡。她感恩現時女兒已長大，自己終於可以重拾最喜歡的唱歌事業。 早前Elaine與李樂詩、文佩玲組成女團「Super Queens」，她笑言這個組合是「史上最年輕」。她們希望以「回憶」為主題，除了唱新歌，也會演繹80、90年代的經典金曲。剛在內地完成首個演唱會的她們，直言非常珍惜這個機會，因為這都是她們人生中第一個屬於自己的演唱會。