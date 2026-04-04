我們不是什麼專訪｜AK放低偶包挑戰三級 ANSONBEAN為床戲燒肌斷食5日雙ANSONS難忘爆喊互摑(有片)

「我們什麼都不是」的人生是怎樣？邱禮濤自編自導的電影《我們不是什麼》，以一宗情人節巴士爆炸案，揭開一對邊緣青年邂逅和熱戀的故事，宣示「我們不是什麼」的同時，亦面對種種「我們什麼都不是」的不公平待遇。Anson Kong(AK, 江𤒹生)和ANSONBEAN(陳毅燊)擔正演同性戀人，首次挑戰三級尺度的親密床戲，自然是公眾焦點所在，但兩人最深刻的對手戲是隧道內爆喊互摑，深深感受被世界遺棄的悲痛，回想自身曾面對的恐懼、矛盾與憤怒，盼社會多點包容與同理心。

《我們不是什麼》原定於去年聖誕檔期上映，因大埔宏福苑五級火慘劇，延至復活檔期(4月3日)上映。電影取材自1998年武漢巴士自殺式爆炸慘劇，卻絕非「BL」電影，涉及歧視、家暴、性侵、同性戀等社會議題，預告片開端裡面寫著「當雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的」，正好道出悲劇發生，沉默往往是邪惡的幫兇，ANSONBEAN解說，「如果比喻雪花是人，每個人都可以出分力令世界更好，可能其他人對其他人差，你不去幫手，可能都是令雪崩下的一分子，大家可做幾多就做幾多，令世界更好。」

突破偶像框框的堅持 AK演的暉仔是住劏房的基層勞工，成長於問題家庭，年少時離家出走，曾犯事入獄，「暉仔人生沒有目標，找不到在世界的生存意義。」為配合角色設定，AK鏟短髮留鬚，更獻上第一次的男男床戲，以及最殘暴血腥的報復。起初公司曾擔心影響形象，但他自覺要突破偶像框框，「雖說MIRROR是偶像團體，但我年紀都開始成長，可踏入下一個階段，多嘗試不同挑戰，所以我堅持演這套戲。」堅持，因為劇本吸引，「暉仔有很多執念，沒人幫他解開，所以才會做一些極端行為。其實這世界存在很多不同聲音，很多不同愛的形式，但現代科技發達，大家好容易表達自己的情緒和感受，但不代表可干預別人的決定和自由，希望大家睇完戲，可嘗試更多愛和包容。」

劇本如救生圈 ANSONBEAN去年在社交平台宣布暫退娛樂圈，直至今年3月宣布做獨立歌手，才藉新歌《空檔》揭開當時因左腳韌帶撕裂，對前景感迷失。《我們不是什麼》的劇本就成了他當時的救生圈，「在那迷失、孤單和不開心和壓力大的時候，收到這劇本，發現龍sir(譚耀文飾)的經歷跟我相似，曾經有這憤怒和衝動差點去做傻事，令我感到並不孤單，這戲給了我力量。」他演的Ike，出身小康之家，因隱藏性傾向，情緒長期抑壓，最後勇敢出櫃卻被父親趕離家，「希望演好這角色，若觀眾有相同的經歷或想法，知道自己不孤單，無論幾難行幾難捱都好，可為他們充充電繼續走下去。」

ANSONBEAN「露一點」 兩人在戲中有不少大膽親密戲，AK坦言，「擔心自己因尷尬害羞，達不到導演的要求，慶幸大家都是男生好爽快，沒甚麼顧忌，好似打機過關。」ANSONBEAN自言，「其實我好少除衫，因為怕醜，擔心別人怎看我……」AK聞言即大踢爆：「你好少除衫？我在網上見到相張，你著冷衫都要露一點！」被重提穿露點冷衫，ANSONBEAN搞笑解釋，「只是露出一點心意，可能已克服除衫！」接著，他認真解釋，「當時仍未克服大尺度的love scene，以前好介意別人怎看我，或者好介意自己形象，今次教識我有些事比自己更重要，這戲的訊息令我豁出去。」 兩人慶幸對手是男生，若換作是異性，更擔心對方感受，AK笑言，「要扮gentleman……」ANSONBEAN即時補充，「是保持gentleman！」兩人相視大笑。

捧住餐斷食 自嘲蠢材 男男床戲，兩人僅穿內褲出鏡，AK自言暉仔是基層勞工，毋須特別操肌，但ANSONBEAN演的Ike是文青畫家，本來身形健碩的他，在一個月內地獄式燒肌，「當時要搜集資料，在健身室一邊踏樓梯機，一邊睇《斷背山》，試過連續五天不吃東西，只喝水。」追問他可感暈眩或不適時，他自爆蠢事，「當時好蠢，因這角色做waiter，在5日中間我去餐廳做waiter，拎食物俾人時，就好似折磨自己，好辛苦但又幾爽，因沒這些機會，原來人可以五天不吃東西只喝水，腦袋都清晰一點，是一個突破。」

當世界唔愛我哋 不過，談到最深刻的對手戲，卻不是床戲而是一場隧道打架戲，正是宣傳海報上的一幕，AK指開工第二天就拍這場，經歷由酒吧爭執、被毆打到逃跑到隧道大吵，「第一次拍完一個鏡頭，攰到跪在地，動也不動喘氣，原來劈友咁攰！我們要互打對方，武指度好借位拍攝，但打打吓就大家打到臉腫，第二日就係拍床戲，阿Bean要化妝遮瘀青傷痕。」加上要在炎夏穿冬天褸拍攝，特別辛苦，ANSONBEAN補充說：「我沒試過一邊打一邊喊，在情緒、體力、心理上都去到最盡，那一刻是暉仔教Ike，鼓勵他遇到問題，不可再逃避。其實係好感動和好痛，我們不斷鬧對方、互相掌摑，其實是世界都不愛我們，不接納我們，令我們傷害對方，如果世界多一點愛，我們就不會這樣。」

與世界格格不入 AK自言跟暉仔不相似，但坦言也曾放不開執念，鑽牛角尖，不斷質問為甚麼，自覺與世界格格不入，「暉仔沒甚麼朋友，甚至會勒住自己頸，試試接近死亡的感覺。我曾有段時間，覺得好矛盾，明明做自己好鍾意的工作，但每天開工都好不開心，不太懂如何跟同事或朋友相處。慶幸有家人朋友仍陪伴度過低潮，雖然有時令他們激心，但仍肯對我說真話。」轉捩點是去年參演舞台劇《SUCK樂園》，跟導演程小東上戲劇課，讓他重新感受如何跟世界相處，「有些事不會消失，可能仍是心裡一條刺，未必是愉快回憶，但漸懂得如何盛載，繼而一齊行，而不是長期成為內心衝突。」

學結他開竅 另一個關鍵人物是亦師亦友的周天衡，在跟他學結他的過程，AK深有領悟，「我有點ADHD，很難去專心做一件事，容易會練到好忟，唔知點繼續，但天衡好有耐性，令我開始帶著愉快心情去練，而不是跟別人比較或憤怒的心情去練習。其實兩種心態會有進步，但帶著雜念和憤怒，效果一定不是100%最好，而且會內耗，當轉了心態，就發現自己真的很熱愛，根本不需與人比較。慢慢就專注自己，而不是不斷問點解。」 鼓起勇氣做自己 ANSONBEAN自言跟角色Ike最相似是內心恐懼，「不夠膽去做自己想做的事情，好多包袱。在音樂或生活上，我想做自己，但有時世界不是跟著我走，就會有執念，令自己好矛盾和憤怒。」除了家人和朋友愛護關心，他認為藝術作品的力量亦能給予力量，解開心結，《我們不是什麼》亦令兩人有所反思，AK認為，「好多人或周遭聲音，會動搖內心想法，令你覺得自己不是什麼，但千萬不要俾外來聲音干擾自己，如果找到令自己有熱誠和鍾意的事，可以多點勇氣去爭取。」