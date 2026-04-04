正義女神｜黃建東演法官暴瘦嚇親人 曾被葉玉卿錯認做譚耀文

黃建東在《正義女神》中一改搞笑形象，扮演法官阮博君，然而他瘦得雙頰凹陷，令觀眾非常擔心他的身體是否亮紅燈。早前他出席活動時談及拍《正義女神》時，便說到自己減了30磅，連佘詩曼也很擔心他。他說：「阿佘就話我塊面太凹，佢叫我唔好就個身，要就塊面，因為太好上鏡唔好睇！」他亦在日前出PO回應說：「好多人問我做乜瘦咗咁多， 咪就係因為兩年前拍《福祿壽訓練學院》， 突然扚起心肝減咗30幾磅。 大家唔使擔心， 托賴身體尚算健康。」

由於不少網民表示他太瘦不太看，連他也覺得瘦得沒甚麼精神，他寫道：「雖然拍<正義女神>瘦咗30幾磅，個身係fit咗好多，着服裝可以落返大碼甚至近中碼，但係個樣就好似…..mm…好似睇落冇咁精神咁，其實我係適合瘦啲定肥啲？我肥啲感覺開心啲舒服啲親和啲，不過瘦咗咁多就可以飾演重病嘅人、命苦爸爸、失業漢等，個戲路可以完全改變咗，作為演員都未嘗唔係一件好事。」他向傳媒表示當時決心減肥，是因為身體出現問題，有少少糖尿病先兆，指數又超標，所以決定減肥。不過，瘦下來的黃建東演法官也成功締造到不一樣的感覺。

此外，今次劇中他與譚耀文有合作，並提到初入行的時候，被葉玉卿錯認做譚耀文，所以他見到譚耀文有份參演時，當然要把握機會合照。他寫道：「記得啱啱入行2012年年底嘅時候，嗰陣拍緊《瘋狂歷史補習社》第一次拍古裝，突然卿姐葉玉卿回港仲返咗TVB拍攝，喺化妝間見到前輩同偶像我梗係第一時間要打招呼，然之後佢問我係咪譚耀文？所以我估我跟譚哥真係有啲似樣~很喜歡譚哥嘅戲好似縱橫四海同笨小孩等，亦很喜歡佢嘅歌好似烽火情天，終於可以認識呢位前輩同埋同佢合作，非常榮幸~」