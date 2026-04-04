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娛樂
出版：2026-Apr-04 14:00
更新：2026-Apr-04 14:00

施明病逝｜李家鼎與李泳豪被大孖禁探病 李泳漢反駁細孖講大話

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李家鼎與李泳豪先後透露被李泳豪禁止探施明。

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李家鼎前妻施明於3月21日因肺炎病逝，享年74歲，喪禮由大孖李泳漢負責。然而，李泳漢表明不會讓李泳豪的太太Agnes出席喪禮，認為她沒有資格，「我阿媽唔承認佢係新抱，佢有咩身份？」他強調「死者為大」，基於對亡母的尊重，絕不允許Agnes現身靈堂，他的做法被網民批評不近人情。由於施明胞妹，鄧梓峰太太也是從報道才得悉施明離世，更甚是鼎爺接受訪問時，提到自己在施明離世2日後，才得知消息，並爆出李泳漢禁示他及泳豪探施明。

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施明的近照都會見到李泳漢一家。

鼎爺表示直到現時仍未得悉施明的出殯日期及地點，自己未能見施明最後一面感到不開心。對於大仔禁泳豪太太出席，他指其他人也可以出席，盼泳漢「唔好搞咁多嘢」，希望可以一家人齊齊整整送別她。他亦提到施明生前留院期間，泳漢一直不給予病房號碼，令他想探病也無從入手。

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李泳豪向傳媒表示自己被泳漢block了電話，要用133打電話給哥哥追問情況，僅獲告之有時間便通知他。泳豪坦言自2024年之後，便未能跟母親接觸。他稱李泳漢於2024年底行使監護令，禁止他與鼎爺探施明，他曾走訪不同醫院問施明下落，同時也試過報警求助。他亦提到哥哥及阿嫂不喜歡他的太太，在拍拖期間已被泳漢踢出家庭群組，同時block了電話。施明跌倒之後失去聯絡外間的能力，只得李泳漢一個可以接觸母親。

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李泳豪與太太拍拖時，曾跟施明一齊食飯。

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施明2024年留醫期間，李泳豪曾探望施明，但之後就跟母親失去聯絡。

及後李泳漢接受傳媒訪問，反駁李泳豪說法，表示施明不是在醫院便是在屋企，指泳豪又知他們的住處，只是施明不想見到泳豪的太太，泳豪便不來探望，斥細佬本末倒置話。他更展示電話記錄，指李泳豪並非用133的來電打給他，而是用自己的電話號碼致電來查問母親的後事。

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