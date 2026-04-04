衛詩雅向丈夫公開講對唔住 改變不生育想法重新考慮造人大計

2008年以演員出道的衛詩雅（Michelle），捱足17年。去年憑《破·地獄》首封金像影后時曾說：「唔係見到希望先要堅持，係堅持先至會見到希望。」衛詩雅在7年前事業低潮時參演的《再見UFO》，電影公司同樣堅持了7年，終於爭取到今年全港上映。此片除了早前獲香港電影評論學會頒發最佳電影，亦大熱入圍本屆金像獎10項提名。衛詩雅為競逐最佳女配角的《再見UFO》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。她憶述當年拍此片時面對低谷的感受外，亦侃談與醫生老公周祉安從相識到結婚鮮為人知的經歷。原來老公安排驚喜求婚當日，一度令事業心重的衛詩雅發脾氣，導致二人吵架。成為人妻一年後，衛詩雅說：「我要喺度同佢講聲對唔住！」

唔介意執阿嬌二攤 衛詩雅雖入行一開始便是女主角，7年前拍《再見UFO》前，已墮進低潮期多年，問她知不知《再》片原計劃是由Shine及Twins重聚演出，她的舞小姐角色阿Yan原定由阿嬌（鍾欣潼）飾演，衛詩雅說不介意執二攤：「監製早前喺謝票講我先至知，好鍾意呢個角色，絕對唔介意！拍呢部戲最難忘嘅係，嗰段時間我已經好多年無戲拍。」為演好做人二奶的舞小姐，衛詩雅花盡心思鑽研劇本，包括狂煲亦舒小說及留長指甲，為添女性韻味。對於7年前的努力終於獲遲來的肯定，她表示：「同舊年入圍感受好唔同，好似係對7年前嘅自己一個認可同鼓勵，我想飛返去7年前話畀自己聽：『你唔使驚，會OK嘅。』」

衛詩雅指今年與醫生老公周祉安（Kenley）相識三周年，對於踏入女人40不論事業與感情都走進大直路。節目中，衛詩雅首分享原來與醫生老公早有兩大淵源，「係好神奇！我第一次聽見佢個名，係因為一個女藝人朋友做咗一次緊膚療程靚咗後生咗，我叫佢幫我Book，但好難約，要等成三個月好寸！第二個緣份，我最近先知，我同老公返我母校（上水官立中學），我哋一齊坐同我老師影相，佢忽然大叫我老師名，『吳宗強，你教過我中文喎！』最初我好尷尬，但我老公本身讀男校聖類斯，我係男女校，知道呢個淵源，我係起晒雞皮。」

老公追求極度浪漫 她又指夫妻二人是三年前由朋友於飯局介紹撮合認識，更指老公追求她時極度浪漫：「佢中英文都叻，會寫詩俾我。佢又識彈琴，又會拍彈琴片俾我，當然，結咗婚之後就無再做呢啲，全部現形，哈！但佢都係好好嘅。」她形容老公最令她可以託付終生的感覺，是他有辦法處理她的情緒：「我係演員，情緒好易波動，係好易笑好易唔開心。我覺得氹我笑好易，但令我由嬲變返平伏就好難。佢唔會花言巧語話唔好嬲啦嗰啲，係會好理性分析，問我究竟發生乜事？點解會唔開心？會梳理我嘅情緒，呢啲好重要，同佢一齊，我發嬲狀態維持好短，就令我覺得，就係呢個人。」

入行以來，衛詩雅一直將演戲放於首位，但經歷老公於她40歲生日驚喜求婚後，她開始改變：「最初只係話食飯，原來叫晒我家人同我最重要嘅朋友，好Surprise咁跪喺度求婚，嗰一刻我反應有啲懵懂，仲有啲忟憎！因為我當時預備緊《破·地獄》，情緒完全專注晒落去！你明知我日日練揮劍，日日背對白，會諗：『你知唔知咁會影響我角色情緒？』係好唔好彩，返到屋企都有少少嘈交，佢係好唔開心。」雖然最終大團圓，衛詩雅也直言愧對老公：「以前我擺事業太前，我要喺度同佢講聲對唔住，令佢有一個唔好回憶。」問到衛詩雅今天老公與事業的排序，她說：「係並列，以前係你行開啲先，愛情一定排最後，家人同事業一定行先。」亦因為感受到老公想有下一代，原本計劃不生小孩的衛詩雅也稱會重新考慮夫妻的生育大計。