工藤靜香做阿四陪乖女來港 Cocomi對香港印象夠「好味」

由香港本地策劃的亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，今日（4月4日）起一連兩天在亞洲國際博覽館舉行，吸引大批鍾情日本文化及動漫迷到場支持，有fans均有cosplay登場。

工藤靜香大女Cocomi來港出席「CON-CON HONG KONG 2026」。

愛上壽桃包 木村拓哉大女Cocomi作為活動大使，雖然缺席了今早將舉行的開幕典禮，不過她於下午2時如常現身公開舞台活動，獲粉絲熱烈歡迎。Cocomi無法出席早上的開幕典禮，因主辦公關公司擺烏龍夾錯時間，見她未有影響心情，Cocomi下午登場時穿上低V打扮，並先以廣東話打招呼：「大家好，我係Cocomi。」她出名是一位動漫發燒友，身為長笛演奏家的她，自爆演奏會彩排時會穿私伙的動漫周邊衣服，這樣有助她提升情緒，也會在休息時吹奏動漫作品，如《鬼滅之刃》、《排球少年》的作品轉換心情。

今次是Cocomi首次出席IP活動，令她大感興奮，她透露星媽工藤靜香亦有同行，並表示出發前已叫媽咪帶定兩個空篋來買周邊。」被問到對香港的印象，Cocomi笑言是「好味」，又表示：「昨天在香港吃到的晚飯太美味，尤其是壽桃包。」她在街上有看到雞蛋仔，暫時未有機會品嚐。活動上，Cocomi跟粉絲大玩估廣東話潮語遊戲，更獲大會送上鮮花致謝。