正義女神｜佘詩曼著緊劉倬昕演技 評高成彬有8.5分

佘詩曼、陳煒、蔣祖曼、馬貫東、劉倬昕以及多位在《正義女神》的「少年犯」齊集尖沙咀一間以「言官」做主題的應援cafe。眾人玩完一輪遊戲之後，大會宣布劇集播出來以來多個好成績，佘詩曼的fans更送上印有劇組演員照片的蛋糕。

佘詩曼在大結局終於將「高成彬」劉倬昕乘之於法，劉倬昕見到阿佘即多謝對方的教導及帶領，並稱旁人可能覺得她會大壓力，但她自覺是萬千寵愛在一身，大家都教了很多東西。阿佘坦言緊張劉倬昕的演出多過自己，她說：「因為你係一個好關鍵嘅角色，如果你做得唔好，成個故事都會唔成立。當然，我都見到你係好用心去演呢個角色，同俾心機，我感覺到你好想去做好，所以我哋大家見到啲咩都會提吓你。」

劉倬昕表示現時在街上未有人鬧她，但多了人認得她，自己仍在適應中，但同時好慶幸能夠俾大家見得到。談到網民見到她笑便覺心寒，她笑謂會繼續笑多些，自己也明白角色在戲中發揮很大的作用，現在有這麼大的迴響，相信會令更多人留意《正義女神》。

劉倬昕提到阿佘無私教導她入戲，阿佘坦言作為一個新演員，很多時都不知道技巧在哪，有時需要一些技巧來幫助，「盡量自己知道嘅，都會話俾一啲想知嘅人知。知道佢好想做好，佢都有自己諗法，只係冇咁闊冇咁深，因為佢新呀嘛，佢都勁呀！聰明！（俾幾多分佢？）如果10分滿分嘅話，我覺得今次有8分半，因為係起碼啲人信同埋件事有說服力，咁就已經成功咗一大半，但係就唔好驕傲。」她指1.5分是欠經驗及演出不夠多。