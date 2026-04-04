正義女神｜陳煒唔覺高淑樺係奸 演佢囝囝下場必入獄

《正義女神》今日（4日）到尖沙咀一間應援cafe做宣傳，適逢內地播出劇集大結局，陳煒扮演的高淑樺決定大義滅親，不再幫高成彬，隨即令網上出現大量帖文討論陳煒。有網民留意到逢演她兒子都是罪犯，均會入獄收場，煒哥亦不禁苦笑，「我都唔知算！原來《正義女神》入面有5個演員都演過我仔！我有個好仔，周嘉洛！其他都唔係咁乖」在旁的蔣祖曼就笑言除了周嘉洛外，今次劇中年青的男演員全都是坐監收場。

問到陳煒有沒有留意哪一個留言印象最深，她說：「有一個好長嘅留言，呢套戲除咗係律政劇之外，亦都係關於父母救贖一個題材，都好正路，始終少年犯嘅圈子最close嘅就係父母親，大部份亦都係因為原生家庭導致佢哋犯錯，做咗啲壞事，有教育意味。作為一個少年法庭，一個父母親、年青人都得到一個救贖。」談到她在戲中的角色予人是奸角，但在大結局親手送兒子入獄，她的內心戲各樣反令網民同情及喜愛，甚至有人提議她的角角開拍前傳，煒哥表示角色的確很有發揮，自己從不當是奸角去演，很多謝編劇寫了這個角色出來。

她坦言每一場戲都很過癮，每一場都會有些編排，如打少年庭角色會hea一點，因為只是收錢辦事，但有些案涉及自己或要對付佘詩曼便會著緊起來，令人看到層次。有網民認為言官及高椒樺應該有很多過節，盼可再拍續集或外傳，煒哥表示只要阿佘有時間便可。