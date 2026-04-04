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娛樂
出版：2026-Apr-04 23:20
更新：2026-Apr-04 23:20

正義女神｜蔣祖曼演溫柔感化官 盼與周嘉洛做CP

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蔣祖曼因為腰痛問題跟陳煒去做普拉提，意外發現對方是高手。（娛樂組攝）

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《正義女神》一眾演員今日（4日）齊到尖沙咀的應援cafe宣傳，大會問到陳煒最想同哪一位同居，她二話不說點名蔣祖曼。原來二人近日不時相約做普拉提，更意外爆出有不同藝人跟煒哥去做運動，包括陳曉華、賴慰玲等，也會隨她早睡早起。蔣祖曼更指煒哥是高手，經常專注做運動，而且老師從來不用指煒哥有錯誤之處，建議煒哥可以投考導師資格。煒哥謙稱自己仍是學習階段，但會追求進步。

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蔣祖曼與陳煒原來不時相約做運動。（娛樂組攝）

開心角色獲觀眾支持

蔣祖曼在戲中扮演的感化官，表現跟《新聞女王2》強捍的Diana形成強烈對比，沒想到她有溫柔的一面。她說：「我平時都係！我做番自己㗎！只係比較粗老啲，但諗法跟角色似嘅，所以好易代入到。」她表示曾擔心觀眾不喜歡鄭邵玲的處事手法，但發現觀眾會對角色作深入解讀，自己也很感恩觀眾會接納。

再次點名讚周嘉洛

談到哪一場戲比較過癮，沒料到竟是臨結局的場口，因為可以全程做觀眾看阿佘跟煒哥做戲，自己則跟譚耀文、許紹雄全程一起。她表示另一深刻的地方是跟周嘉洛在家的對手戲，因為有很多沉重的戲份。她亦繼上一次宣傳之後，再度點名周嘉洛的表現。她說：「佢今次好成功，佢都用咗好多心機去做，我都好enjoy同佢演對手戲。」她表示有留意到不少網民希望她跟周嘉洛做姊弟CP。

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