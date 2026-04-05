高海寧現身《哈姆尼特》映後分享場 二刷難忍情緒兩度哽咽

奧斯卡金像獎「土最佳導演」首位亞洲女性得主趙婷新作《哈姆尼特》（Hamnet），由謝茜畢克萊（Jessie Buckley）、保羅麥斯卡（Paul Mescal）主演，劇情改編自同名小說，講述莎士比亞與夫人安妮絲相戀並建立家庭後，經歷喪子之痛後夫婦關係動搖，二人作為父母分別以不同方法宣洩排解苦痛，並理解生命所經歷的離散。謝茜畢克萊憑《哈姆尼特》橫掃奧斯卡及金球獎等多項「最佳女主角」影后殊榮，演技廣受業界及觀眾認同。

映後分享場全院滿座 《哈姆尼特》早前於香港上映，高海寧觀映後深受作品撼動共鳴，前日（3日）出席映後分享「二刷」觀後感及與觀眾對談，並以演員角度吐露真摯感想。是次映後分享場吸引了數百位觀眾，高海寧向全院滿座觀眾剖白指，第二次入場觀映時，感受比首次更深切、更具共鳴：「第一次觀映時，我在Hamnet對妹妹說：『我可以將我的生命給妳。』這句話時已經難忍情緒當場哽咽，安妮絲喪子一刻更加跟隨其情緒爆喊；第二次在安妮絲生產雙胞胎的時候已難忍淚水，感受到母親的偉大，結尾莎士比亞回首望向安妮絲時也深受感動，釋懷傷痛真的需要很大的勇氣。兩次觀賞帶來不同的感受和層次。」高海寧累積多年演戲經驗，就算與謝茜畢克萊飾演的安妮絲被銀幕相隔，一樣無礙她隨劇情起落共情：「安妮絲失去兒子一刻，實在令我久違地感受到與每一位角色同呼同吸的狀態！我完全與安妮絲的節奏，呼吸同步，與她一同經歷情緒爆發，在戲院裡嚎啕大哭！」

情感共鳴外，《哈姆尼特》亦引發高Ling反思自身，以作品為鏡正視己身面對問題，並坦誠向觀眾分享，認為忙於工作下令生活失衡：「很喜歡導演趙婷在贏取金球獎最佳電影時說過：『我們要允許自己的脆弱被看見而不為此感到羞恥，從而去感染身邊的人也被看見。』其實與電影 ”keep our hearts open”如出一轍。我工作忙碌時確會忘記Keep my heart open，缺乏思考、感受世界的時間，缺乏陪伴家人、朋友的時間，忘記人與人之間的相處方式。」觀賞《哈姆尼特》後讓高海寧決定誠實無偽面對自我，並作出改變調整：「我深深感受到安妮絲與莎士比亞在兒子離世後被情緒與怨恨綑綁，無法將自己的心打開。而我也如是，我在散場後去做的第一件事，便是決定重新打開我自己，再次與世界、周遭的人重新連結。」

一刷未領悟片中訊息 《哈姆尼特》電影及小說按劇作家威廉莎士比亞生平真人真事改編，高海寧不僅從電影擁得啟發與反省，更讓她延伸閱讀莎翁文學鉅著及了解其生平事跡：「首次觀映時，我其實無法完全領悟《哈姆雷特》的訊息，於是我特意再拜讀一次劇作。在復仇故事中，莎士比亞希望帶出的訊息，在悲劇中沒有任何一位角色是贏家。」 充份了解莎士比亞生平與創作背景後，高海寧亦對莎翁轉化傷痛、透過文學詮釋生死有更深層次感悟：「當我們面對挫折、困難，面對親情背叛、感情挫折，或人生所有不幸、甚至面對自我，我們要學懂誠實面對自己的感受。究竟To be or not to be在深思反省甚麼？在最迷惘的時刻，找到選擇的出口。」高海寧坦言不論莎士比亞的《哈姆雷特》抑或趙婷的《哈姆尼特》，其實均未向觀眾提供答案，卻能引發思考人生應如何作出抉擇：「最後希望大家不論面對何事，別忘記Keep your heart open！」