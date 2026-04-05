Jeffrey魏浚笙赴東京宣傳《殺手#4》苦練日語介紹電影慘遭網民批評無N3N4程度

魏浚笙Jeffrey近日飛到東京宣傳自己主演的電影《殺手#4》，他更特別苦練一小段日語，向日本的觀眾打招呼。他更展示自己寫下拼音的字句。Jeffrey亦上載了宣傳時的影片，見到他略帶點緊張用日語打招呼，在場的觀眾聞言隨即拍掌。Jeffrey也在一些帖文用日文作回覆。事後也有日本觀眾到他的社交平台留言表示作初學人士來說，已經說得很好。

然而，有香港網民就留言說：「appreciate 出國做宣傳 但既然去得日本，點解唔學返個N3N4先出去呢... 又要上台出聲，但又講到一舊舊舊......tbh 觀感唔係咁好！」不少網民對於這位網民的留言非常反感，認為他要求高，更指不少外國藝人來港出席活動用廣東話打招呼也不是說得好準，不明白對方為何要求Jeffrey要有N3N4水平。網民留言說：「岩啊，以後Kpop黎香港叫佢地學好廣東話先好黎，唔係就唔好黎了」、「香港人真係乜嘢都可以X一餐」、「其實佢都只係講吓自己叫咩名、講句多謝啫，好似啲外國明星嚟香港都用啲唔咸唔淡嘅廣東話打招呼，唔覺有咩問題。」 對方就認為Jeffrey只需要講句「Hi」便可，並回覆說：「而係講緊個performance 可以點做好少少 唔敢講係教精邊個，但從來做藝人都應該係精益求精，而唔係得過且過！」、「完全錯讀仲要死撐，香港電影業就係比大家累死！」Jeffrey亦有留意該則帖文，並回覆說：「和而不同。」