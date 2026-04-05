林曉培演唱會｜Sammi任嘉賓抱病合唱《娃娃看天下》 Shino特備廣東歌向前輩致敬

台灣搖滾天后林曉培(Shino)相隔14年再來港開個唱，昨晚(4日)假香港伊利沙伯體育館舉行的《林曉培心動座標演唱會—香港站》圓滿落幕。Shino請來偶像鄭秀文(Sammi)出任嘉賓，補圓14年前的遺憾。雖然Sammi抱恙仍堅持撐場，並與Shino合唱了半首《娃娃看天下》，令小粉絲非常興奮又緊張，全程不不敢正視偶像，「我看到她(Sammi)時還真的腿軟啦！」Shino亦特地為香港樂迷選唱多首廣東歌，向梅艷芳、張國榮等樂壇前輩致敬。林曉培被歌迷大合唱感動得淚灑舞台：「你哋都好正喎！點解你哋唱歌可以咁大聲呢？！你們的聲音就好像海嘯，我在這邊聽真的被嚇倒，我真的覺得很幸福，謝謝你們來！」

見Sammi興奮到腳軟又頭暈 林曉培以《She know》一曲為演唱會揭開序幕，演繹了《悲傷》等多首名曲後，大玩在台邊即場換衫，引來不少歌迷的尖叫聲。對於再有機會跟香港樂迷見面，她表示，「我真的很開心，謝謝所有令到這個騷能夠實現的每一位。」向來寵粉的Shino，見到歌迷帶上香港推出的首張唱片，即時為fans簽名；見到只得10歲的小粉絲，她笑言若演出順利，會送上台灣著名零食給對方，完場時亦守承諾。她表示早在14年前在港舉行演唱會時，已想邀請偶像Sammi出任嘉賓，可惜當時未能實現，但今次演唱會終於可夢想成真，「我們永遠要相信夢想會有機會發生，我們永遠要許願，因為你永遠不會知道，神會為你安排甚麼，譬如說娃娃怎麼會愛天下，因為娃娃先看到天下，我看到她(Sammi)時還真的腿軟啦！」

Sammi出場跟林曉培合唱了半首《娃娃看天下》，林曉培全程表現得像小粉絲一樣，不敢正視偶像，既緊張又興奮的反應，非常搞笑，演唱完跟偶像擁抱得還表示：「我很頭暈呀！」Sammi坦言當初看到林曉培在訪問中，提到很想她當演唱會嘉賓時，也感到很驚訝，「因為很少歌手會這麼公開去邀請我，所以我都好感動，都好想來支持你，我也知道你有好多年沒有來港演出，我知道我如果今天來，你一定會很高興的。」Sammi又解釋，只唱半首歌因鼻竇炎發作，但林曉培直言Sammi到場已很感動，還承諾必會捧場Sammi 7月舉行的演唱會，笑言要在後台立即搶飛。

感激冼靖峰教咬字 接着另一位嘉賓現身，鄧建明（Joey Tang）演唱了太極樂隊名曲《紅色跑車》，再次炒熱現場氣氛。林曉培還精心為香港歌迷準備驚喜，送上了多首廣東歌，兼且向一班香港前輩歌手致敬，當中包括：梅艷芳的《壞女孩》、張國榮的《無心睡眠》、林憶蓮的《傾斜》、Sammi的《星秀傳說》及譚詠麟的《愛情陷阱》等，她坦承學習廣東歌真的不容易，因為咬字實在太難，所以邀請了一位小老師冼靖峰指導她。