高橋洋子狂曬香港行照片 新世紀福音戰士歌后睇高達ONE PIECE興奮打卡

由香港本地策劃的亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」一連兩天在亞洲國際博覽館舉行，邀來多個重量級單位來港參與盛會，當中包括90年代巨肺歌后大黑摩季、視覺系搖滾歌手MIYAVI、Morning娘前主將後藤真希、多次為著名動畫《火影忍者》演唱主題曲的氣搖滾樂團FLOW、曾風靡亞洲的二人組合Do As Infinity（DAI）、女子樂團TOGENASHI TOGEARI、木村拓哉大女木村心美（Cocomi）及《新世紀福音戰士》主題曲《殘酷天使的行動綱領》主唱者高橋洋子。

在首天舉行的「CON-CON MIX SOME MUSIC!」音樂節上，日本動漫殿堂級歌后高橋洋子擔任壓軸，她由兩位舞蹈員陪同下大展海豚音及巨肺歌喉，分別唱出傳奇級作品《新世紀福音戰士》多首歌曲，最後更演繹代表作《殘酷天使的行動綱領》成功high爆全場。

高橋洋子曾為日本綜藝節目喬裝，惡搞成BBQ燒烤場的音痴老闆娘，在不知情的食客面前突然唱起歌姬Ado的高難度大熱歌《煩死了》，之後再獻唱《殘酷天使的行動綱領》，影片於網上廣泛流傳。今次高橋洋子再度襲港，她在社交平台分享多張香港行照片，此行她不用喬裝，以一身便服在港九到處觀光，更到高達、ONE PIECE展品前打卡。