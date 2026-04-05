末日聖母號｜賴恩高斯寧Rocky成最強CP 影后梅麗史翠普驚喜獻聲

由賴恩高斯寧(Ryan Gosling)監製兼主演的科幻鉅獻《末日聖母號》(Project Hail Mary)自上映以來好評不絕，更在北美創下 2026 年至今最大規模開畫紀錄，連續兩週蟬聯北美票房冠軍，累計票房已超越 1.6 億美元，香港票房亦已衝破 1000 萬港元大關，更被封為年度科幻神作。賴恩高斯寧與外星盟友Rocky成為最強CP，熱潮席捲全球，Rocky成為新寵兒，影迷紛紛於社交平台發起「Lego 改裝潮」，利用創意拼湊出專屬 Rocky，高呼「要把 Rocky 帶回家」，而賴恩高斯寧就獲奧運跳水金牌得主湯姆戴利(Tom Daley)親手為織應援冷衫。

《末日聖母號》改編自《火星任務》原著作者暢銷小說，講述科學老師Ryland Grace(賴恩高斯寧 飾)在一艘距離地球數光年遠的太空船上醒來，隨着記憶逐漸恢復，佢先至知道大鑊！原來太陽就快玩完，而他竟然是人類最後希望！為了破解令太陽熄機之謎，他必須用盡畢生科學知識、非傳統諗頭，誓死拯救地球，在孤獨的太空之旅，遇上來自另一星體的Rocky。賴恩高斯寧由頭帶到尾有少獨腳戲，悲喜轉折自然流𣈱，他與外星盟友Rocky相知相遇的友情，觸動不少觀眾。電影更獲多位重量級名人開腔力挺，包括《寶貝神車手》金像級大導 艾加韋特(Edgar Wright) 及享譽國際的日本遊戲製作人 小島秀夫。小島秀夫更於其社交平台對電影的創意與情感表達深表讚賞，吸引大批遊戲及科技愛好者關注。