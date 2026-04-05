一周星星｜陳自瑤看重《四葉草2》片段高呼郭富城負責任 黃翠如險錯過老公台慶求婚

陳自瑤(Yoyo)、連詩雅(Shiga)及黃翠如(Priscilla)3位閨密，在今晚播出的訪談節目《一周星星》擔任嘉賓，3人在低潮時結緣，互相陪伴成為好姊妹，情誼深厚。節目更播出Yoyo首部參演劇集《赤沙印記@四葉草.2》與郭富城演對手戲的珍貴片段，相隔多年，Yoyo引用劇中對白「你要負責呀！」公開爭取與Aaron再合作的機會。

陳自瑤、連詩雅和黃翠如因合作劇集《那些我愛過的人》結緣成為好姊妹，是圈中著名的「閨密團」，被主持區永權以3人的英文名字頭取名為「SPY」。談到這段姊妹情，三人性格各異卻意外合拍。由拍劇後Shiga主動發起行山、瑜伽聚會開始，這段關係便一發不可收拾。翠如在節目中大爆，Shiga與Yoyo私下互稱「Baby」，甜蜜程度令她直呼：「畀佢哋兩個份甜浸滿咗！」雖然平日打鬧，但這份友誼背後其實藏着洋蔥。翠如感性表示，三人是在彼此人生的低谷期聚在一起，互相陪着對方捱過難關：「我哋知道大家無數咁多嘅嘢，我哋呢份友誼好強嘅原因，係我哋互相撐住行過嚟。每逢走埋一齊，我哋都係『關心大家嘅靈魂』。」

你問我答 不見Yoyo老公王浩信 在「你問我答」環節，製作組找來林保怡、衛詩雅、洪永城、Shiga老公陳家樂以及翠如老公蕭正楠，透過影片向三人發出連環提問！此外，節目組更特意找來Yoyo首部參演劇集《赤沙印記@四葉草.2》的珍貴片段。片中驚現郭富城遇上踩單車的Yoyo，當年Yoyo那句台詞：「我唔理啊，你要負責呀！」可愛模樣，更成為經典。Yoyo在節目中大爆，當時本身完全不會踩單車的她竟然即場「速成」學踩單車。事隔多年，Yoyo更隔空向城城喊話：「我都好想（再合作），而家仲有無機會呀？」、「Aaron你要負責任！」。不過，連詩雅和黃翠如的老公都有透過視像提問，惟不見Yoyo老公王浩信提問。

提到經典場面，當然少不了《萬千星輝頒獎典禮2018》中，蕭正楠突然宣布與黃翠如婚訊的一幕。翠如在節目中首度揭開背後「驚險」內幕，原來她事前完全不知情，甚至差點就錯過了這個歷史時刻：「公司叫我返嚟做頒獎嘉賓，其實我本來已經推咗，係last moment先知（要返嚟）。」三人更會讀出寫給「十年後的對方」的信，真摯情感絕對令觀眾動容。