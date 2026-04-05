Alton@MIRROR孖梁彥宗探訪布吉族 獲欽點化身第五性別造型超爆笑

MIRROR成員王智德(Alton)與梁彥宗主持的全新探險旅遊節目《兩條友。族暴走》，將於明晚(6日)開始播出，兩人走進亞洲赤道地帶，橫跨馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，奇獸異卉之間，探訪深藏於叢林、高地及海域的不同原住民族，體驗從來都沒有想像過的生活方式。

布吉族五種性別身份

兩人的探訪旅程由印尼蘇拉威西島的布吉族（Bugis）開始，布吉族對性別的定義有別於一般社會，將人類分為五種性別身份。Chris與Alton率先拜訪第五性別的Bissu，即是具備男性與女性生、心理特徵於一身。導遊Yansen帶領二人認識更多Bissu時，一位Bissu竟指Alton具備成為Bissu的潛質。Chris作為監製自然不放過此機遇，導遊Yansen馬上安排二人前往造型屋化妝，將Alton徹底改造為Bissu。負責化妝的是布吉族另一性別Calabai（女性化的男性），其大膽手法令二人感到驚訝。