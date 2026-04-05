阿Mo僅靠右肩與上臂帶動控制桿 咬緊牙關換來的一小步

今日(5日)是復活節，李啟言(阿Mo)父親李盛林牧師發出代禱信，信中數算從阿Mo意外卧床至今，經歷193周治療的恩典。李父提到上周阿Mo在社交平台發布操控電動輪椅的短片，看似是輕鬆自如，實是僅靠右手的肩膊和上臂操控，「用整條僵硬的手臂，帶動那支控制桿，一下、一下、又一下地，讓輪椅向前、向後、向左、向右。每一毫米的移動，都不是理所當然的。」信中指出，「每一個上、後、左、右，都是他咬緊牙關、用盡全身僅存的連結，去換回來的一小步。」每一秒每一點的移動，都是當下新鮮恩典。

193個星期的奮鬥 李盛林回想阿Mo受傷初期，躺在病床上，「還不能溝通和說話，因身體的喉管和維生儀器，但他用盡所有力氣，托家人為他寫下的第一句聖經金句——『我靠著那加給我力量的，凡事都能做。』」晃眼已193個星期，如今阿Mo駕著輪椅，靠著信仰的力量，踏上令人鼓舞的一步。故此，李盛林不忘強調別只看電動輪椅，「請看見那個在輪椅上，用肩膀、用意志、用眼淚和汗水，一個按鈕一個按鈕去奮鬥的阿MO。他不能做的事，太多太多了。他選擇去做的那一件『小事』，正在累積成一件沒有人能輕看的大事。

他在信中亦再次交代，原則上每月第一個和第三個星期日，晚上9 時後發代禱信，但若遇上那個月五個星期日，就會安靜地跳過，留待下個月的第一個星期日再分享代禱事項，並感謝繼續關注和代禱的每一位，「真的謝謝你，始終沒有鬆開手，仍然堅持不放棄阿MO。這份堅持，是我們一家最深的支撐。」最後，他特別請大家為阿Mo對先進的醫學儀器的反應、適應在人流較多的地方操作電動輪椅代禱；另外，由於他在這兩星期身體機能有點不適，盼能盡快康復，配合阿Mo的治療。