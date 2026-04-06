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娛樂
出版：2026-Apr-06 08:00
更新：2026-Apr-06 08:00

金像獎2026｜吳煒倫精心串連電影對白剪輯宣傳片 展示新生代演員蓄勢待發

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「紅褲子」吳煒倫對享負盛名的港產動作片慢慢消失感可惜。

吳煒倫導演擔任今屆金像獎宣傳片的創作總監。

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《第四十四屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。一如以往，大會均以一條別出心裁的宣傳片為頒獎典禮揭開序幕。今屆長約3分鐘的短片，由創作總監吳煒倫導演精心炮製，刻意擱下外界對「電影寒冬」的嘆喟，以影像串連起一代代電影人的心血與足跡，精心剪輯歷屆新生代演員的電影對白片段，盛載充滿感召力的信息。

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影片以「你覺得一年一次有無意義？」為始，繼而追問「你們忘記自己的目標嗎？」、「有時候我們越在乎越怕」，然後仿彿回答自己「不是你想像中的那麼壞」接著又自問自答「我們還能回去嗎？」、「風水輪流轉，遲早會轉回來」，從自我質疑「我有努力，我是不是有什麼不好嗎？我可以改」、「我真的很害怕」，繼而「要怕就一起怕」、「我們要學習如何面對不太順心的事」，當中畫面不只穿插今屆獲提名的演員，更有曾獲金像提名的新生代演員面孔，包括劉俊謙、楊樂文、林峯、周秀娜、袁澧林、談善言、柯煒林、鍾雪瑩、盧鎮業、王丹妮、蔡思韵、朱栢康、梁雍婷、陳湛文、楊偲泳、凌文龍等，影片更特地將演員出道作與近年的作品剪輯串連，顯示每位演員都由新人起步，經歷漫長歲月的磨煉與起伏，憑著對電影的熱情與永不言棄的意志，逐步成長為獨當一面的實力派。

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最後，宣傳片引用張繼聰《金童》的對白「做人不會永遠不順心，只要咬住不放，一定會好」，鏡頭一轉，他從尖沙咀星光大道跑到化妝室整妝，承接是今屆獲提名的男女主角現身，以「I AM READY』作結。吳煒倫相信，這批在銀幕上努力發放光芒的電影新生代已默默就緒，準備好華麗登場。正如短片所傳遞的信念：春天從不缺席，靜待良機，為電影堅持的人隨時就能蓄勢綻放。

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