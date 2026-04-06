Tyson Yoshi剝衫直認縮水 數林家謙呃新聞非常可恥

一連兩天的潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，昨日（5日）晚上在香港亞洲國際博覽館圓滿結束，尾場音樂會「CON-CON MIX SOME MUSIC!」除了香港代表Tyson Yoshi唱出多首作品外，還有FLOW、大黑摩季、MIYAVI、後藤真希及Mahiru一眾強勁陣容輪流登場。

本地獨特歌手Tyson Yoshi一出場已被歌迷大叫除衫，僅着白色背心的他一口氣唱出多首作品，最後都有赤膊大曬肌肉，令在場觀眾大飽眼福。Tyson共唱出《Christy》、《追》、《你不會一輩子的愛上我》、《1994》等，最驚喜是翻唱麥浚龍的《數碼暴龍4》香港版主題曲《FIRE!!》，他在台上表示知到AK江𤒹生唱出《數碼暴龍》經典主題曲《Butter-Fly》及廣東版《自動勝利Let's Fight》後，笑指對方「咁大路都唔知係咪fans」。及後，Tyson Yoshi在後台受訪，解釋唱《FIRE!!》是大會要求。