Tyson Yoshi剝衫直認縮水 數林家謙呃新聞非常可恥

一連兩天的潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，昨日（5日）晚上在香港亞洲國際博覽館圓滿結束，尾場音樂會「CON-CON MIX SOME MUSIC!」除了香港代表Tyson Yoshi唱出多首作品外，還有FLOW、大黑摩季、MIYAVI、後藤真希及Mahiru一眾強勁陣容輪流登場。
本地獨特歌手Tyson Yoshi一出場已被歌迷大叫除衫，僅着白色背心的他一口氣唱出多首作品，最後都有赤膊大曬肌肉，令在場觀眾大飽眼福。Tyson共唱出《Christy》、《追》、《你不會一輩子的愛上我》、《1994》等，最驚喜是翻唱麥浚龍的《數碼暴龍4》香港版主題曲《FIRE!!》，他在台上表示知到AK江𤒹生唱出《數碼暴龍》經典主題曲《Butter-Fly》及廣東版《自動勝利Let's Fight》後，笑指對方「咁大路都唔知係咪fans」。及後，Tyson Yoshi在後台受訪，解釋唱《FIRE!!》是大會要求。
Tyson Yoshi被問到最近身材縮水，他直認46褲頭都要改，原因是近期迷上跑步，也一樣有做健身，發現自己都幾跑得，自己一個跑多、都有約朋友跑，但均不是他對手，問到有沒有約林家謙跑步？Tyson話：「冇約佢，費事搵佢。」講到上次搵家謙作歌慘被林家謙Hea：「又話做俾我結婚禮物，問佢幾時寫起，林家謙話佢自己嗰part寫完，仲話佢你鍾意 extend 就extend，Remix就Remix 。」Tyson指：「呢條友鍾意呃新聞，攞我過橋，非常可恥，嬲咗佢！唔想同佢講嘢！唔好話同我跑步！同佢講嘢都費事！」
講到之前限量模型車開賣有排隊黨出現，他表示之前自己賣碟都未試過，見到有公公婆婆的確驚訝，原來車仔市場咁勁、咁蓬勃，目前他都密鑼緊鼓整多幾架，出多些產品。最近Tyson買了架新電單車，終於考到個牌就考得多過一次，透露母親及太太都是事後才知道他買完鬥了架新車。下月他會台灣去大巨蛋演出，為棒球比賽任表演嘉賓，他指本身7月想在台灣開巡迴，可惜book唔到場，排緊9月希望可以成功。
至於跟王嘉爾（Jackson）推出合唱新歌，不會有MV面世，講到對方邀請兩位香港藝人參與巡迴演唱會擔任嘉賓，Tyson就發誓一定唔係佢，更稱：「外圍就唔係我，一定唔好亂賭。 」因為大家太熟，他從未聽過Jackson講過此事。