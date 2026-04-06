羅啟豪42歲生日被迫破戒 粉絲大搞《月球上的藍玫瑰》主題畫展收過百作品

以羅啟豪（Ramon）新歌《月球上的藍玫瑰》為靈感延伸，歌迷會「豪吧」別開生面舉辦《月球上的藍玫瑰》繪畫比賽，分AI 數碼創作組及傳統繪畫組，「豪吧」特別成立義工小隊，負責聯絡全港超過300間畫室、超過450間中學、專上學府與設計學院，以及一眾藝術團體，最終比賽收到超過幾百幅畫作，除了香港，更有遠至澳洲、英、美、加拿大等各地朋友參加，由Ramon親自負責評審工作，所有得獎及精選畫作從今日開始到5月4日，在深水埗社企食肆「秀樺廚房」展出。

為配合《月球上的藍玫瑰‧ 盛放》畫展，「豪吧」餐飲小隊更與管理「秀樺廚房」的團隊The Edible Projects （TEP ）合作，研發以《月球上的藍玫瑰》為靈感的限定餐單，讓大家可以一邊欣賞作品，一邊慢慢感受味覺與畫作之間的連結 。

在《月球上的藍玫瑰 ‧ 盛放》畫展揭幕日，羅啟豪將證書與獎品逐一頒發給兩組繪畫比賽的優勝者，歷屆《中年好聲音》好友黃博、顏志恒、丁文俊、梁浩賢、曹越、林彥言、李泇霖等到場見證；對今次繪畫比賽反應熱烈，Ramon由衷表示：「每一幅畫都令我相當感動，估唔到大家可以用唔同嘅角度去睇呢首歌，有啲作品甚至令到我眼濕濕，今次參與評審同有份構思成個畫展，我覺得好榮幸同好有意義！」

TEP 與「秀樺廚房」聘請自閉症青年以及為他們提供培訓實習，創造就業機會。湊巧地Ramon所挑選的傳統繪畫組冠軍得主，正是一名育有自閉症孩子的媽媽，Ramon解釋：「呢個真係巧合，我嘅評選準則唔單止係要靚，仲要睇幅畫嘅意念同心思，呢幅冠軍作品正正係寄托咗呢位媽媽嘅心意，期望佢嘅孩子同普通細路仔擁有一樣嘅心智，就好似『月球上的藍玫瑰』，係罕有嘅，即使人生唔容易，父母依然會以不平凡嘅愛去守護！」

上周四（2日）是Ramon的生日，近日全力為6月6號與譚輝智合作的《雙聲演唱會》備戰的壽星仔，正日仍是慶祝不忘操肌，Ramon笑言：「生日嗰日我去咗做gym，夜晚就同屋企人食飯，由於呢排要忍口，我一早叫咗屋企人唔好買蛋糕，點知顏志恒、魏嘉信同埋佢哋嘅太太，四個人幫我炮製驚喜，夾份送咗個生日蛋糕俾我！第二晚約咗同屆『中一生』食飯，佢哋又預備咗蛋糕，加埋今日同『豪殼』聚會，再嚟多個蛋糕，我點都要破戒，唯有再努力啲keep fit至得！」

勤練有功，目前Ramon的雙臂已漸趨結實，惟腹肌仍需努力，他說：「我細個本來好瘦，但見到堂妹有肉地好得人鍾意，我就開始谷肥自己，搞到個肚腩跟咗我好多年，要摵甩佢真係唔容易，但我會繼續操練，目標就係從此同肚腩劃清界線！」提到生日願望，Ramon希望人人身體健康，初踏紅館演出成功！