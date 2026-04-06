Rocky鄭健樂晒對話截圖證關係 崔碧珈曾倡12‧12為二人關係首日

鄭健樂（Rocky）去年底與崔碧珈(Anita) 驚爆父女戀成為話題人物，然而事件演變成羅生門，女方強調跟Rocky只是朋友，只見過兩次面。Rocky其後被冠上「純愛戰士」稱號，加上之後他與女子組合B.Gs成員唐菲一齊放狗之後，再惹來女方抨擊，加上他的IG highlight一欄出現了一個名為「Tiffany」的合輯，入面有不少劉穎鏇短片，令Rocky忽然被人感覺似是痴漢。他接受傳媒專訪，逐一回應，更公開跟崔碧珈的對話截圖，見到女方對Rocky在Facebook標記跟她戀愛中是沒有抗拒，並非完全不知情。

從他向傳媒展示的對話截圖見到，崔碧珈向他表示「Do you want to make the 12/12 for our first day of relationship？（你想把12月12日定為我們關係的第一天嗎？）」Rocky即回覆：「Certainly！（當然）」之後再傳給她一句「That day,we opened our hearts to each other（那天，我們彼此敞開心扉）」。崔碧珈見到訊息之後，更發出了3個心心符號。Rocky亦提到自己在threads的profile加了她的帳號名字和一個心心，對方更回覆「Me Too」。 另一張截圖就見到Rocky在Facebook單方面公開關係後，要求崔碧珈確認，但女方就以「Aww..you are so sweet」並附上兩個錫錫的公仔作回應。

另一張截圖見到崔碧珈以「baby」稱呼Rocky，多謝男方的坦白，並稱「不會影響到我對你的愛」、我愛你是因為你是最真誠」，又著Rocky要保持正向、努力工作等勉勵說話。Rocky便用「I love you too」做回應，崔碧珈也用心心去回應。另一張截圖就見到崔碧珈表示「而家全城幫你溝女」，報道指訊息是在Rocky公開關係之後，當時Rocky就回覆「全城幫我追妳！」崔碧珈更用「So Cute」去回應，他再表示早已視對方為結婚對象，只要崔碧珈願意。 他在訪問中提到除了沒有跟崔碧珈發生性關係外，一般情侶會做的事都有做，如錫錫、拖手這些。他透露崔碧珈去年因準備音樂會，私訊他希望由他擔任其健身教練。之後二人進展神速，僅上第二堂後便相約食飯，並開始拍拖。他形容大家互傳短訊及傾電話已有不少交流，曾試過最長紀錄講9小時電話，形容打破了雙方人生講電話最長時間。

Rocky又提到因為傳媒壓力，加上崔碧珈收到收到大量留言，有人用不同賬號，指控他帶新女朋友回家，截圖見到崔碧珈曾說：「佢話你係開始不停同佢傾計，並且示愛等，再上咗你屋企。佢搵我就係怕你呃佢，我哋仲係情侶關係。我已經答咗你女朋友，我話我同你已經無任何關係，叫佢放心。我做人算仁至義盡。」Rocky在訪問中強調自己是無辜，加上後期又被人貼街招，不少負面新聞浮面，最終女方主動提出分手。