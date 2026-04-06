FLOW為CON-CON音樂會尾場打頭陣 大黑摩季相隔28年襲港大唱名曲

尾場由多次為著名動畫《火影忍者》（NARUTO）包辦主題曲的搖滾樂團FLOW打頭陣，相隔3年再見港迷，兩位主音KOHSHI和KEIGO一口氣唱出歌支單曲，大展唱功，期間KEIGO更拿出一本「貓紙簿」用廣東話跟歌迷互動，最後唱出《火影忍者》大熱主題曲《GO!!》掀起全晚首個高潮。

之後輪到創作型女歌手Mahiru、Tyson Yoshi及後藤真希逐一現身舞台，當中後藤真希更是出道25年來首次訪港，出場即唱Morning娘的經典名曲，一響起《LOVE MACHINE》可謂high爆全場，臨走前亦特別揀唱Morning娘的《I WISH》，令等足多年的粉絲大嘆感動。曾進軍荷李活影壇及參與內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》之視覺系搖滾歌手MIYAVI，帶領4位女dancers辣㷫全場。至於壓軸登場的大黑摩季，相隔多年再會港迷氣勢未減，甫出場一口氣唱出動畫《男兒當入樽》片尾曲《我只凝望你》、初期作品《DA·KA•RA》及代表作《CHOTTO》，把觀眾情緒推至高峰，並帶領全場大合唱，大黑摩季邊唱邊剝，之後更帶領樂隊成員及和音唱出多支首本名曲；及至尾聲，大黑叫大家亮起手機燈唱出《LA·LA·LA》，相隔28年跟香港歌迷再度難忘時刻。