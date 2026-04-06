正義女神｜佘詩曼指周嘉洛可塑性高點名讚施焯日 騰寫劇本始於《宮心計》

《正義女神》今日（6日）到中環拍攝番外篇，除了有「言官」佘詩曼之外，更有周嘉洛、蔣祖曼、馬貫東及多位年青演員。阿佘今次與周嘉洛首合作，問到她對周嘉洛的表演有何評價，阿佘說：「我覺得今次合作完之後，覺得佢好認真去演每一場戲。佢好緊張今次個表現，佢平時都係一啲比較搞鬼、輕鬆啲嘅角色，但今次一反常態做一個好寡言嘅法官。我相信佢都好擔心，驚拎唔到個平衡，我見到都幾好，起碼觀眾叫睇到佢第二種表演方式，同埋佢嘅可塑性係好高。」

問到阿佘拍攝前有沒有留意過周嘉洛，她笑謂：「冇留意佢喎，哈哈哈！」周嘉洛聞言說：「做咩問呢啲問題啫，咁樣傷害我。」阿佘笑說：「咁我梗係有睇《愛‧回家》，咁佢俾我感覺真係嘻嘻哈哈，成日都係好活躍，但佢係好認真嘅，特別係演戲嗰陣。」

早前陳煒在一些宣傳片上提到在片場見到阿佘騰寫劇本，幕後花絮也見到她在不停寫對白，阿佘表示自《宮心計》開始便有這個習慣。她說：「我有習慣就會背默我要講嘅嘢，一有時間我就會背默我要講嘅一大段嘅嘢，越寫得多幾次我就會越入路。我由上車嗰一刻，就會係咁背默，對我嚟講係好有用嘅！（有冇keep番手抄稿？）無丫，太多！好似之前拍《新聞女王》，一有紙就係咁寫，寫完就掉返落個位度。（幾時開始有呢個習慣？）基本上《宮心計》開始！」