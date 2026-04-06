正義女神｜周嘉洛搣甩金城安影子 與佘詩曼合作感覺似「十級巨浪」

《正義女神》今日（6日）到中環拍攝番外篇，除了有「言官」佘詩曼之外，更有周嘉洛、蔣祖曼、馬貫東及多位年青演員。阿佘今次與周嘉洛首合作，問到她對周嘉洛的表演有何評價，阿佘說：「觀眾叫睇到佢第二種表演方式，同埋佢嘅可塑性係好高。」 今次周嘉洛成功搣甩「金城安」影子，他表示非常感恩，他說：「我好感恩，首先係個劇本同個角色，佳導又夠膽搵我，佢真係好犀利！同埋成個製作，身邊嘅對手，唔係一個人嘅功勞，係成個團隊嘅配合，先會做到呢個效果，所以非常感恩！」他表示過去會改劇本，但今次就信個劇本，只是努力做好角色的功課。

十級巨浪形容跟阿佘合作 談到今次跟阿佘合作，嘉洛說：「喺字典嘅讚美說話都已經唔足夠形容，但係今次真係獲益良多，睇到好多演員嘅典範。其實大家都知，但係去到現場感受嘅氣氛係好唔同，就好似十級巨浪聽得多，但現場嘅感覺係好震撼，今次終於有機會啦！」在旁的阿佘聞言說：「誇張！」嘉洛續說：「我用咗少少誇張法同擬人法！」

睇《金枝慾孽》印象最深 問到周嘉洛何時知道有佘詩曼這位演員，阿佘說：「唔好講幾多歲呀！哈！你睇我第一部係睇邊套劇？」嘉洛則表示自己自有意識開始便知道有佘詩曼，並稱以往沒有看劇集，直至加入公司之後才翻看一些作品。他說：「我睇過《金枝慾孽》，𡃁靚妹嚟咋嘛，但係啲戲發發聲，對眼就好勁呀！當然製作又好，阿佘已經係不容忽視嘅存在！」他表示自己「去到死嗰日」都想跟阿佘再合作。 問到阿佘拍攝前有沒有留意過周嘉洛，她笑謂：「冇留意佢喎，哈哈哈！」周嘉洛聞言說：「做咩問呢啲問題啫，咁樣傷害我。」阿佘笑說：「咁我梗係有睇《愛‧回家》，咁佢俾我感覺真係嘻嘻哈哈，成日都係好活躍，但佢係好認真嘅，特別係演戲嗰陣。」