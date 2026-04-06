正義女神｜吳文懿演棄嬰少女大獲好評 角色原形係台灣女作家林奕含

《正義女神》今日（6日）播出「少女殺嬰案」結局，吳文懿扮演麥珊珊，案情開頭令人以為她暗戀自己的鋼琴老師，自己懷孕後以BB作威脅，要求男方離婚不果，加上年紀少少當媽媽，令她受不住壓力殺掉BB。及後麥珊珊才說出自己是被鋼琴老師強姦成孕，她大受創傷後，唯有不停說服自己是鍾意鋼琴老師，令被姦一事成為情侶才會做的事。

林奕含為角色藍本 吳文懿早前出席宣傳時，提到她的角色原形是台灣女作家林奕含。2017年林奕含自殺案轟動一時，因為林的父母披露林奕含曾遭補習班老師誘姦，罹患抑鬱症。林奕含的著作《房思琪的初戀樂園》講述一個讀文學的女孩被補習班老師誘姦，該書扉頁更寫有「改編自真人真事」。《正義女神》入面誘姦麥珊珊的鋼琴老師最終被捕，而現實中的林奕含案，涉及的補習老師因證據不足而不用起訴。

由於《正義女神》在內地提前播出，吳文懿表示留意到有內地網民其中一個留言是提到林奕含生前未能得到的公義，在今次劇集可以得到，自己看完感到一點暖心。

曾與陳豪有對手戲 吳文懿另一個令人印象深刻的角色是《虛擬情人》中因為肥而感到自卑的暴食女心心，當時吳文懿的身形比現在大了一個碼，當時劇情講到吳文懿因沉迷虛擬世界、胡亂減肥，最終在K房暴飲暴食兼吞食減肥藥，幸得王敏奕與朱敏瀚及時送院救回一命。她在醫院內情緒激動大吵大鬧，最後獲陳豪安撫才平靜下來。

今次是她第二次再扮瘋癲女子，她表示很榮幸，並指今次角色有脆弱的一面，自己事前也看了不少林奕含的訪問去揣摩。由於今次要扮演比實際年齡細幾歲的女學生，她表示劇組、化妝各樣幫助了不少，導演及幕後也知道她是新演員，也特別照顧她，沒有給她太大壓力。她指今次是順序去拍，令她在法庭更易入戲。今次跟她最多對手戲的是許紹雄，她表示對方非常好，自己有幾次打斷了他說對白，Benz雄也沒有責怪她，反而會笑住提醒她，是一位好好人的大前輩。

她希望下一個角色是一些搞笑、傻大姐，問到會否想拍愛情片，她說：「有當然最好啦！希望有呢個機會，人生中未試過俾人追，希望有呢一個劇情啦！（有冇話想同邊個拍？）其實我未入行之前有睇《愛‧回家》，我比較鍾意金城安周嘉洛呢個角色，我覺得佢好好笑，我真係好想同周嘉洛演一套搞笑嘅，希望有咁嘅機會。（今次有佢份，有冇諗過會有對戲？）自己都有幻想過會有得同周嘉洛合作。其實同佢都幾有緣份，因為入行第一部劇集《羅密歐與祝英台》就可以同佢合作，當時佢見到我話『都唔係好肥啫！』之後又喺《愛‧回家》有幾次碰撞咁！」