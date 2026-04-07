陳豪回應傳TVB以3000萬天價包薪 自爆曾經迷戀夜生活

現年54歲的視帝陳豪（Moses）除了演技獲得肯定外，亦相當有觀眾緣，他與陳茵媺結婚後育有三名小朋友，一家五口幸福美滿！Moses多年來一直被外界盛傳是TVB最高薪藝人3000萬天價包薪，他最近接受了TVB官方YouTube節目《電視城內》開腔回應傳聞。
Moses笑着回答：「我相信好多人都想知道呢個問題，既然大家傾得咁開心，我就即刻話俾你聽。」之後Moses停頓3秒後，馬上展現燦爛的笑容表示：「我係唔會話俾你聽嘅！」Moses貫徹低調的作風，不願多透露財務的話題。
初入行拍古裝劇NG 40次
Moses在節目中憶述當年剛入行拍劇最深刻難忘的經歷就是挑戰拍古裝劇《洛神》，他指當時自己初次接觸文言台詞有一句台詞NG接近40次，令到梅小青不滿並在拍攝現場斥責：「你仲玩？你同我念好啲對白！」Moses坦言因為這件事令到他有所反思，同時承受壓力的環境下從而激發對演戲的熱愛。
戒絕夜生活專注事業發展
現時擁有幸福家庭的Moses在節目中坦言婚前曾經迷戀夜生活，直到某個階段感到厭倦這種生活方式，之後他決心專注在事業而選擇戒絕夜生活。談及與老婆陳茵媺的夫妻相處之道，Moses分享會提醒自己要與老婆製造更多的二人甜蜜時光，並表示：「Book酒店、Book地方、去兩個人嘅回憶、講多兩嘢就拖吓手仔、老土肉酸都好，咀嘴大家、講I love you。」Moses強調夫妻之間要以和諧溝通的方式去化解負面情緒，避免出現爭吵的情況。