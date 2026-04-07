陳豪回應傳TVB以3000萬天價包薪 自爆曾經迷戀夜生活

現年54歲的視帝陳豪（Moses）除了演技獲得肯定外，亦相當有觀眾緣，他與陳茵媺結婚後育有三名小朋友，一家五口幸福美滿！Moses多年來一直被外界盛傳是TVB最高薪藝人3000萬天價包薪，他最近接受了TVB官方YouTube節目《電視城內》開腔回應傳聞。

Moses笑着回答：「我相信好多人都想知道呢個問題，既然大家傾得咁開心，我就即刻話俾你聽。」之後Moses停頓3秒後，馬上展現燦爛的笑容表示：「我係唔會話俾你聽嘅！」Moses貫徹低調的作風，不願多透露財務的話題。