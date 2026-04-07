梁朝偉新戲獲嘉玲激讚 教書戲拍足50次大挑戰 NG自覺好醜

梁朝偉首部主演的歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）今日（7日）於第五十屆香港國際電影節舉行首映，梁朝偉與導演迪高安怡迪（Enyedi Ildiko）現身尖沙咀接受傳媒訪問。導演表示非常開心能來港出席首映，自從25年前首度來港，今次能來到偉仔成長的地方，別具意義，故此，即使電影現正進行世界巡迴首映，她亦選擇來港。 梁朝偉自言接拍電影作品前，先認識導演，「我會揀導演先過劇本，唔同嘅人同一劇本，都有唔同嘅interpretation，我好欣賞佢作為導演，同佢傾偈，佢好有內涵、好謙虛，好有自信，好清楚可以同佢合作。我哋拍咗90日，過程的確非常愉快，好有啟發性。」談到與銀杏樹演對手戲，由於偉仔演大學教授，但根杏樹則位於匈牙利，故此分別於德國大學和匈牙利拍攝。

梁朝偉大讚導演Enyedi Ildiko有內涵又謙虛。

為演好角色 到兒科旁聽診症 為演在大學教書的腦神經科學家，偉仔花了半年時間準備，「如果你唔準備，人哋會睇到你對眼冇信心。」他演的科學家研究範疇是早期認知發展，故要了解嬰孩的腦部發展，除了閱讀導演提供的書籍，他也有親自請教香港大學和科技大學的腦科教授。另外他感激有關方面安排他旁聽兒科醫生為小朋友診症，「因為要得到小朋友家屬同意，我才可以旁聽。」他自言設定角色在英國讀書，所以特地跟一位英國人學口音，「這些都是令我進入角色的方法，所以要準備那麼久，其實不用6個月，3個月都可以，不過我希望在準備時做到最好，拍攝時無乜包袱，可以享受過程。」

談到最難忘一場戲，偉仔表示是一場大學教書戲，拍了50次，「導演拍了一個master shot，拍了50次，下面有很多學生，中間有一兩次忘記漏了一、兩行，我覺得好醜，下面那麼多人看著，所以要好專注，嗰場係最大挑戰。」他解釋不是50次NG，由於不是荷李活製作，導演要從不同角度單機拍攝。

花長時間投入 仍留戀做科學家 他表示拍畢電影後，至今仍未抽離角色，現在仍會看科學書，「我還在留戀角色，因為花了那麼多時間投入，真的需要相對長時間才可以離開他。」他形容今次拍攝經驗獲益良多，與劇組合作非常愉快。他強調雖然這是藝術電影，但絕不沉悶。他自爆也會在香港看藝術電影，通常會在油麻地和西環出沒，「有時都會中途睡著覺，但今次我真的強力推薦，這套不是這樣，好靚的 。」 談到為電影巡迴到不同地方宣傳，梁朝偉笑言，「其實以前王家衛都去很多地方，現在電影又不是那麼好 ，可以做到幾多就幾多。」早前在韓國宣傳，他入鄉隨俗大派不同款式的心心，不過對於部分網民指他「強逼營業」，作為I人的他就否認，「都不可以這麼說的 ，我自己平時不會習慣做這些 ，但是做些事可以令人開心，都無所謂。」對於被指沒有笑容，他就箸笑著回應，「我有笑啊！」他表示不抗拒跟任何國家的團隊合作，最重要是遇上合適劇本和導演，「有很多劇本我看了，但我不喜歡，所以沒有考慮，但是我自己就答應了一些朋友要拍一些東西，但是暫時我暫時不想做事，可能明年先，因為我做宣傳都做到6月了。」他表示太太劉嘉玲已睇過新片，大讚「好睇啊！」