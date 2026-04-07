傳要求藝人交社交帳號密碼 TVB發聲明：不準確

TVB發聲明指傳聞要求藝人交社交帳號密碼的說法「不準確」。

有報道指TVB為保障期限藝人的的形象及網絡風險管理推出的全新政策，要求藝人們需配合新成立的「藝人創作者網絡」(ACN)商業策略，交出個人社交平台帳號及密碼作「中央管理」，統一監管發文內容。今日（7日）聲明指有關說法並不準確，並表示一向尊重旗下藝員的個人私隱。

TVB全文聲明：

就近日個別媒體有關電視廣播有限公司（下稱「本公司」）藝員社交平台合作安排的報道，本公司現作出澄清。

本公司一向尊重旗下藝員的個人私隱、合法權益及專業發展需要，並一直按照現行法律法規及既定內部程序，處理與藝員合作相關的行政及營運安排。