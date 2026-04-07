傳要求藝人交社交帳號密碼 TVB發聲明：不準確

有報道指TVB為保障期限藝人的的形象及網絡風險管理推出的全新政策，要求藝人們需配合新成立的「藝人創作者網絡」(ACN)商業策略，交出個人社交平台帳號及密碼作「中央管理」，統一監管發文內容。今日（7日）聲明指有關說法並不準確，並表示一向尊重旗下藝員的個人私隱。
TVB全文聲明：
就近日個別媒體有關電視廣播有限公司（下稱「本公司」）藝員社交平台合作安排的報道，本公司現作出澄清。
本公司一向尊重旗下藝員的個人私隱、合法權益及專業發展需要，並一直按照現行法律法規及既定內部程序，處理與藝員合作相關的行政及營運安排。
有關報道將本公司與藝員之間就社交平台合作及相關安排，描述為本公司強制所有藝人交出個人社交平台帳號，以作中央管轄，有關說法並不準確，亦未能反映實際情況。
公司與藝員之間就社交平台事宜的溝通，主要涉及節目宣傳、內容協作、廣告合作及相關營運安排，並一直以合法合規及互相尊重為前提。
本公司對任何失實或足以引起公眾誤解的報道表示關注，並保留一切權利。
電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲表示：「公司與藝員之間的溝通，主要是就社交媒體合作方式進行工作層面的交流。我們希望就外界因個別報道而產生的誤解作出澄清。」
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