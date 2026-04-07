正義女神｜「文靜宜」被欺凌屈阿Sir 羅皓誼：從未試過咁樣被人打

《正義女神》今晚（7日）播出「女學生𠝹傷阿Sir案」，由羅皓誼扮演的「文靜宜」在校園被人欺凌，於是用𠝹刀整傷阿Sir，最後同學仔胡敏芝說出事件是因為被學校兩名女惡霸欺凌促成，羅皓誼在庭上爆哭楚楚可憐的樣子引起網民討論。她在廁所被掌摑、被扯衫掙扎一幕，她坦言自己人生中從未試過這樣被人打，但覺得拍得很過癮。

現時22歲的羅皓誼為2022年第32期TVB藝員訓練班學員， 跟李海銅、吳文懿為同班同學，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》林漪娸助手「卜卜脆」一角入屋的她，又相繼拍攝《《再見·枕邊人》 、《黑色月光》、《奪命提示》等劇集。她表示角色年齡是16歲，當時她拍《正義女神》時只有20歲，所以不算相差太遠，但性格跟自己非常不同，自己為了角色蘊釀情緒近一個月，今次是她第一次非常有發揮的角色。

她提到佘詩曼一步入拍攝現場時，當抬頭見到她高高在上時，已即時入戲，「言官一入到嚟，望向佢已經感受到威嚴，係佢帶我入戲。」談到她被人掌摑扯衫，她表示拍攝當天是由早被人打到黑，又要被人用排球掉。她說：「嗰一日都幾順利，都有NG，好難忘！因為全日都係俾人用唔同嘅打法，初頭啲人都有問我痛唔痛，同我say sorry，我都覺得OK ！都幾享受！俾人打足全日，花式打法！」由於內地率先播出，留意到有內地網民讚她表現不錯，自己也很開心。