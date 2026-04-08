尋秦記｜古天樂被滕麗名「野外露出」尷親 冇宣萱壓陣郭羨妮投訴變下靶位(有片)

電影《尋秦記》掀起追看劇集重播熱潮，古天樂今晚(7日)率領林峯、郭羨妮、滕麗名、朱鑑然、黃文標和陳國邦於尖沙咀為電影謝票，並齊齊前往奧海城與觀眾睇大結局重播，滕麗名形容是史無前例，古天樂直言從未試過，「今次咁多人睇，仲要咁夜，都開心嘅，套劇由農曆新年播到依家，係幾圓滿嘅句號，真係冇諗過重播都可以一齊睇。」他表示，謝票時曾有觀眾希望可一齊睇大結局重播，今次可說是順應民意。

滕麗名通宵追看39集 古天樂自言間中亦有看劇集重播，昨晚(6日)看尾二的一集，大感驚訝，「好奇怪呂不諱、嫪毐都未死，即係今晚(結局)好多人死？滕麗名自爆為大結局連續兩晚通宵煲劇，睇39集：「再睇返所有畫面出晒嚟，神劇真係神劇，(有冇尷尬位？)好尷(尬)嘅係同古生(項少龍)放風箏。」古天樂爆笑反問：「以為係你出浴俾青蛙嚇親，嗰場野外露出嚟喎！你唔尷我尷！」阿滕沒口氣答道：「我一啲都唔尷，做得好流𣈱！」郭羨妮最驚訝是連小朋友都追看劇集，「真係意想不到，我個女睇完套戲就話好鍾意項少龍，唔鍾意大王，佢話項少龍好好笑。」

古天樂慣被宣萱打 今次重睇大結局，宣萱未有出席，由郭羡妮充當與古天樂打鬧角色，不時被窒的她作投訴狀，「我而家變下靶位，係宣萱喺度先可以壓住佢！」古天樂就得戚表示：「輕鬆好多，冇宣萱開心好多。有嗰次同佢、林峯3個人影合照，啲人影到佢喺咁喺後面打我，我都唔知，應該俾佢打慣咗。」對於有報道指 TVB要求旗下藝人交出社交平台帳號密碼，監管藝人出post避免，滕麗名自言未聽過相關政策。