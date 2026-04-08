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娛樂
出版：2026-Apr-08 01:00
更新：2026-Apr-08 01:00

尋秦記｜林峯爆老婆囡囡無睇劇集重播 為《城寨終章》操到暈(有片)

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電影《尋秦記》昨晚(7)於尖沙咀進行謝票場，古天樂、林峯、郭羨妮、滕麗名、朱鑑然，陳國邦和黃文標齊齊現身，謝票後直踩與觀眾在商場看劇集大結局重播，林峯笑言上次與觀眾在商場一齊睇劇集大結局，已時《溏心風暴》，估不到有機會與觀眾睇重播劇集，他自言在家中都有追看重播，最深印象是第一場戲的霸氣對白「永存萬世，歲歲不休」，問到太太和女兒可有追看時，他直言，「以前佢都好少睇我啲戲，(有冇逼佢睇？)唔好啦！」朱鑑然笑問：「睇最真實嘅你就夠！」林峯尷尬道：「去大銀幕睇我，支持票房仲好啦。」

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《城寨終章》場景勝《圍城》

問到推介老婆看哪套自己的作品，他笑言下一部電影，接著就談到《九龍城寨之終章》即將開鏡，近日已跟一眾演員積極操練，「今次少啲俾人打，但係都要打人。」他直言到暈，「主要係操體能，要去盡啲，唔係點有睇頭。」他認為電影能開拍續集絕非易事，整體水準必須有所提升，他又指場景比上次更靚，「上次拍《圍城》時，有叫老婆囡囡探班，佢哋已經讚場景靚，今次個set仲值得打卡，如果放假會叫佢哋再嚟。」朱鑑然就直言當年劇集播出時未有追看，現在重播才睇到足本版，問到電影可會拍外傳或續集時，他坦言期待，但會否落實則要問古老闆。

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